快訊

陳明通再發2千字聲明 余正煌律師：考慮司法訴訟

雨勢再升級！16縣市豪、大雨特報 台中南投大雷雨

黑絲襪重機女呼嘯過 裙飛起露屁股蛋網笑問「車什麼型號？」

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友開車遇到一名重機女騎士，性感穿著讓人目不轉睛。 圖擷自爆廢公社二館
有網友開車遇到一名重機女騎士，性感穿著讓人目不轉睛。 圖擷自爆廢公社二館

誰說重機一定只有男生才能騎，現在也有不少年輕女性愛好重機的速度感，假日時常可以看到不少女性騎乘重機享受奔馳快感，但穿著上可能要注意一些。有網友日前開車在快速道路上，突然旁邊有輛重機騎過，從騎士身影看得出是位身材姣好的年輕女子，性感穿著也讓許多人看得目不轉睛。

這名網友在臉書「爆廢公社二館」PO出兩張照片，他當時開車在快速道路上，突然間左邊有一輛重型機車呼嘯而過，讓人眼睛一亮的是騎士竟然是位女性。只見這名女騎士頭戴黑色全罩安全帽，身穿白色緊身上衣、黑色短裙還有黑絲襪，但或許是騎乘速度快，裙子整個掀起來到腰部，裡面的黑色內褲完全露了出來，讓原PO看傻了眼，還搞笑地問「想問一下，這台車是什麼型號？」

照片也引起鄉民議論紛紛，「你在乎的是在上面的這位妹妹吧」、「這100%駕駛拍攝」、「支持重機上國道，這下應該沒理由反對了」、「無限期支持重機上國道」、「男生騎重機越穿越多，女人騎重機越穿越少」、「我相信不管她要騎多久，都不會有人介意」、「這樣不行，會造成塞車與回堵」、「穿這樣上國道，我保證不超車」、「看了一天啦，始終看不出來」。

不過也有人覺得這樣穿著很不妥，「到時候撞了就會知道了」、「摔車=痛爆」、「明知道要這樣騎車，刻意穿這樣騎？想紅吧」、「這個摔了會很嚴重」、「這年頭搏版面…真是要『無所不用其極』」、「現在騎重機都不用安全裝備了！？等雷殘再來後悔」。

還有網友質疑看不到騎士真面目，可能身分是男生，「結果是男生」、「一定是男的」、「安全帽脫下…會不會是男的？」、「搞不好是男的」、「未看先猜是男的」、「這年頭很多偽娘的」。

有網友開車遇到一名重機女騎士，性感穿著讓人目不轉睛。 圖擷自爆廢公社二館
有網友開車遇到一名重機女騎士，性感穿著讓人目不轉睛。 圖擷自爆廢公社二館

爆廢公社 重機

延伸閱讀

「超兇」細肩帶網美合照哥吉拉 眾人笑：哪裡有怪獸？

超甜美！女游泳教練身材「好兇」 眾人眼睛亮：想報名成人班

男人的眼光很誠實？閨密未婚夫親挑伴娘服 她穿了「一抖就彈」

比基尼照辣翻眾人 美女營養師泳池畔「解放雙峰」太清涼

相關新聞

【一劍浣春秋】當個人大於團體⋯「惠比壽麝香葡萄」解散告訴我們的是？

近期業界最大條的新聞是什麼？除了AV新法實施讓很多片商暫停拍片觀察後續效應，就是手握三上悠亞、桃乃木香奈、市川雅美以及山岸逢花等人的偶像團體「惠比壽麝香葡萄」全員畢業、實質解散了⋯⋯

黑絲襪重機女呼嘯過 裙飛起露屁股蛋網笑問「車什麼型號？」

誰說重機一定只有男生才能騎，現在也有不少年輕女性愛好重機的速度感，假日時常可以看到不少女性騎乘重機享受奔馳快感，但穿著上可能要注意一些。有網友日前開車在快速道路上，突然旁邊有輛重機騎過，從騎士身影看得出是位身材姣好的年輕女子，性感穿著也讓許多人看得目不轉睛。

「超兇」細肩帶網美合照哥吉拉 眾人笑：哪裡有怪獸？

怪獸「哥吉拉」是不少民眾愛看的電影，但如果正妹和怪獸合照，你的焦點會放在哪裡？網美「棰棰」在自己IG分享和哥吉拉模型的合照，原本比人還高、造型威猛的怪獸模型，瞬間被「棰棰」的好身材搶走了風采，網友們笑說「哪裡有哥吉拉？」

超甜美！女游泳教練身材「好兇」 眾人眼睛亮：想報名成人班

夏天到了，許多人都喜歡到泳池或海邊游泳戲水，如果有個正妹教練來指導，相信不少男性一定會踴躍參加。有網友就在PTT分享一名身材姣好的正妹美照，她的好身材讓不少人眼睛為之一亮，而這名正妹還是位游泳教練，讓許多粉絲都直呼「想上游泳課了」。

劍湖山「性轉滑水道」比基尼正妹爆紅 本尊被神出

夏日酷暑來臨，遊樂園紛紛推出水上遊樂設施吸客。劍湖山世界日前宣傳全台唯一水上自由落體「尖叫無底洞」，廣告片中一名擁有傲人上圍的比基尼正妹滑下之後，卻變成裸露上半身的男生，被網友笑稱根本是「性轉滑水道」，影片引起熱議，眾人也好奇比基尼正妹的真實身分，有眼尖網友認出，原本她就是重機女孩「江江」。

【一劍浣春秋】30公分不見得好棒棒！想當AV男優這點最重要

你是大鵰嗎？有30公分那麼長嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。