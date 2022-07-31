黑絲襪重機女呼嘯過 裙飛起露屁股蛋網笑問「車什麼型號？」
誰說重機一定只有男生才能騎，現在也有不少年輕女性愛好重機的速度感，假日時常可以看到不少女性騎乘重機享受奔馳快感，但穿著上可能要注意一些。有網友日前開車在快速道路上，突然旁邊有輛重機騎過，從騎士身影看得出是位身材姣好的年輕女子，性感穿著也讓許多人看得目不轉睛。
這名網友在臉書「爆廢公社二館」PO出兩張照片，他當時開車在快速道路上，突然間左邊有一輛重型機車呼嘯而過，讓人眼睛一亮的是騎士竟然是位女性。只見這名女騎士頭戴黑色全罩安全帽，身穿白色緊身上衣、黑色短裙還有黑絲襪，但或許是騎乘速度快，裙子整個掀起來到腰部，裡面的黑色內褲完全露了出來，讓原PO看傻了眼，還搞笑地問「想問一下，這台車是什麼型號？」
照片也引起鄉民議論紛紛，「你在乎的是在上面的這位妹妹吧」、「這100%駕駛拍攝」、「支持重機上國道，這下應該沒理由反對了」、「無限期支持重機上國道」、「男生騎重機越穿越多，女人騎重機越穿越少」、「我相信不管她要騎多久，都不會有人介意」、「這樣不行，會造成塞車與回堵」、「穿這樣上國道，我保證不超車」、「看了一天啦，始終看不出來」。
不過也有人覺得這樣穿著很不妥，「到時候撞了就會知道了」、「摔車=痛爆」、「明知道要這樣騎車，刻意穿這樣騎？想紅吧」、「這個摔了會很嚴重」、「這年頭搏版面…真是要『無所不用其極』」、「現在騎重機都不用安全裝備了！？等雷殘再來後悔」。
還有網友質疑看不到騎士真面目，可能身分是男生，「結果是男生」、「一定是男的」、「安全帽脫下…會不會是男的？」、「搞不好是男的」、「未看先猜是男的」、「這年頭很多偽娘的」。
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