超甜美！女游泳教練身材「好兇」 眾人眼睛亮：想報名成人班

夏天到了，許多人都喜歡到泳池或海邊游泳戲水，如果有個正妹教練來指導，相信不少男性一定會踴躍參加。有網友就在PTT分享一名身材姣好的正妹美照，她的好身材讓不少人眼睛為之一亮，而這名正妹還是位游泳教練，讓許多粉絲都直呼「想上游泳課了」。

原PO在PTT表特板以「有點兇的游泳教練」為題，分享多張這名正妹游泳教練的美照，不論是穿著低胸洋裝、細肩帶小禮服或者泳裝，都能看得出她姣好的身材和傲人的上圍，再加上天使臉龐、水汪汪的大眼，讓不少鄉民眼睛大吃冰淇淋。而這名正妹還是位游泳教練，原PO表示是因為在游泳時看到她好像在教課，回家後找到IG，於是在PTT分享美照，「蠻年輕的，想報名學狗爬式」。

照片一出也吸引大批粉絲稱讚，「浮力特別大」、「哪是有點，超兇吧」、「教練，我想學游泳」、「教練我要報一對一私人課程」、「哪家游泳班？」、「可以報名成人班嗎？」、「這怎麼學，上課能專心嗎？」、「本人超正，幫推」。

這名正妹叫「Liz 翎翎」，從IG自述得知她不僅是位游泳教練，還兼職外拍模特兒、Show Girl和彩妝師，可說是多才多藝。而她也時常在IG分享許多生活上的美照，當中還有不少大展好身材的照片，讓許多粉絲大飽眼福。

網友在PTT分享一名擁有天使臉孔、魔鬼身材的正妹游泳教練照片，讓不少鄉民眼睛大吃冰淇淋。 圖擷自 Liz 翎翎IG