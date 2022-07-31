快訊

天價！與鼠蟑同樣驚人 高雄鼠窩宅32噸垃圾清理費用曝光

職棒兄弟許基宏被球隊「放鴿子」 國道臨停換車吃紅單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超甜美！女游泳教練身材「好兇」 眾人眼睛亮：想報名成人班

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在PTT分享一名擁有天使臉孔、魔鬼身材的正妹游泳教練照片，讓不少鄉民眼睛大吃冰淇淋。 圖擷自Liz 翎翎IG
網友在PTT分享一名擁有天使臉孔、魔鬼身材的正妹游泳教練照片，讓不少鄉民眼睛大吃冰淇淋。 圖擷自Liz 翎翎IG

夏天到了，許多人都喜歡到泳池或海邊游泳戲水，如果有個正妹教練來指導，相信不少男性一定會踴躍參加。有網友就在PTT分享一名身材姣好的正妹美照，她的好身材讓不少人眼睛為之一亮，而這名正妹還是位游泳教練，讓許多粉絲都直呼「想上游泳課了」。

原PO在PTT表特板以「有點兇的游泳教練」為題，分享多張這名正妹游泳教練的美照，不論是穿著低胸洋裝、細肩帶小禮服或者泳裝，都能看得出她姣好的身材和傲人的上圍，再加上天使臉龐、水汪汪的大眼，讓不少鄉民眼睛大吃冰淇淋。而這名正妹還是位游泳教練，原PO表示是因為在游泳時看到她好像在教課，回家後找到IG，於是在PTT分享美照，「蠻年輕的，想報名學狗爬式」。

照片一出也吸引大批粉絲稱讚，「浮力特別大」、「哪是有點，超兇吧」、「教練，我想學游泳」、「教練我要報一對一私人課程」、「哪家游泳班？」、「可以報名成人班嗎？」、「這怎麼學，上課能專心嗎？」、「本人超正，幫推」。

這名正妹叫「Liz 翎翎」，從IG自述得知她不僅是位游泳教練，還兼職外拍模特兒、Show Girl和彩妝師，可說是多才多藝。而她也時常在IG分享許多生活上的美照，當中還有不少大展好身材的照片，讓許多粉絲大飽眼福。

網友在PTT分享一名擁有天使臉孔、魔鬼身材的正妹游泳教練照片，讓不少鄉民眼睛大吃冰淇淋。 圖擷自Liz 翎翎IG
網友在PTT分享一名擁有天使臉孔、魔鬼身材的正妹游泳教練照片，讓不少鄉民眼睛大吃冰淇淋。 圖擷自Liz 翎翎IG

網友在PTT分享一名擁有天使臉孔、魔鬼身材的正妹游泳教練照片，讓不少鄉民眼睛大吃冰淇淋。 圖擷自Liz 翎翎IG
網友在PTT分享一名擁有天使臉孔、魔鬼身材的正妹游泳教練照片，讓不少鄉民眼睛大吃冰淇淋。 圖擷自Liz 翎翎IG

PTT 正妹

延伸閱讀

男人的眼光很誠實？閨密未婚夫親挑伴娘服 她穿了「一抖就彈」

穿這樣賣花生？超火辣重機正妹路邊兜售 網：喚醒我購買慾望

高雄超低胸辣妹擺攤賣壽司 網友暴動：連吃一個月啦

最美風景！穿比基尼釣魚太火辣 眾人「凍未條」：很難專心

相關新聞

【一劍浣春秋】當個人大於團體⋯「惠比壽麝香葡萄」解散告訴我們的是？

近期業界最大條的新聞是什麼？除了AV新法實施讓很多片商暫停拍片觀察後續效應，就是手握三上悠亞、桃乃木香奈、市川雅美以及山岸逢花等人的偶像團體「惠比壽麝香葡萄」全員畢業、實質解散了⋯⋯

超甜美！女游泳教練身材「好兇」 眾人眼睛亮：想報名成人班

夏天到了，許多人都喜歡到泳池或海邊游泳戲水，如果有個正妹教練來指導，相信不少男性一定會踴躍參加。有網友就在PTT分享一名身材姣好的正妹美照，她的好身材讓不少人眼睛為之一亮，而這名正妹還是位游泳教練，讓許多粉絲都直呼「想上游泳課了」。

劍湖山「性轉滑水道」比基尼正妹爆紅 本尊被神出

夏日酷暑來臨，遊樂園紛紛推出水上遊樂設施吸客。劍湖山世界日前宣傳全台唯一水上自由落體「尖叫無底洞」，廣告片中一名擁有傲人上圍的比基尼正妹滑下之後，卻變成裸露上半身的男生，被網友笑稱根本是「性轉滑水道」，影片引起熱議，眾人也好奇比基尼正妹的真實身分，有眼尖網友認出，原本她就是重機女孩「江江」。

【一劍浣春秋】30公分不見得好棒棒！想當AV男優這點最重要

你是大鵰嗎？有30公分那麼長嗎？

裸背露半胸！重機後座女伴穿太辣 網噴鼻血：一路不超車

越來越多人都喜歡騎乘重型機車奔馳，而不少攝影玩家也喜愛利用鏡頭捕捉騎士的英姿，有網友就在臉書轉貼兩張照片，只見一名騎士騎著重機載著女伴，但不少人的焦點不在帥氣的機車或騎士，而是後座穿著火辣清涼、上圍幾近曝光的女乘客，照片一出引來眾人熱議。

比基尼照辣翻眾人 美女營養師泳池畔「解放雙峰」太清涼

營養師陳玟媛可說是才貌兼具，她畢業於台灣師範大學，曾在PTT表特板被網友推爆，IG上更有8萬多粉絲追蹤，日前她分享穿著比基尼在泳池畔的照片，傲人的身材讓不少粉絲眼睛大吃冰淇淋，照片一出吸引了1.5萬粉絲按讚。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。