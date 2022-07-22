【一劍浣春秋】30公分不見得好棒棒！想當AV男優這點最重要

你是大鵰嗎？有30公分那麼長嗎？

身為用下半身討生活的AV男優，他們最常被問的就是男性雄風有沒有與眾不同；而隨著時代進步，許多女優成了自媒體經營者，男優的那話兒自然是拿來吸流量的最好工具，像深田詠美就曾提出四位她覺得最好用的男優，有童帝之稱、老在扮演高中生的「結城結絃」又長又硬還倒勾最受好評，深田說有許多女優指名想和他做；「法蘭克福香腸林」粗大長根本奇行種，吹喇叭的時候讓人下巴都快脫臼了；然後大島丈有著一般男優沒有的貴氣是個帥歐巴，向理來是隻小奶狗想和他交配⋯深田講得口沫橫飛口水直流，開心收割流量，也讓大家對男優的下面充滿無限想像〜

結城結絃是深田詠美最喜歡合作的男優。 圖／翻攝自twitter@yuuki_yuduru

但事情都像深田所說、大家都愛大隻佬嗎？

其實AV界本身就有不少大隻佬的作品，也有不少以巨根聞名的男優，像小鳩美愛是用「龜頭像雞蛋一樣大」來形容金手指之王加藤鷹的，像援交搞得自己事業全毀現在跑去做牛郎繼續發揮所長的「澤井亮」據說也很粗，還有號稱高中是學霸現在則是業界公認第一巨炮的「森林原人」，他們都很粗壯，甚至有片商為他們製作專屬作品，但他們真的會一脫褲子就讓所有的AV女優興奮得尖叫嗎？

森林原人是業界有名的巨炮。 圖／翻攝自twitter@avmoribayashi

非也非也，其實，最受歡迎的不是他們。

實際看過彩美旬果的流出片就知道，作品中連續動作的演出其實都是分開來拍的，正常位拍完導演就喊卡，休息十分鐘後再改成老漢推車式，然後再休息十分鐘後變火車便當⋯事情做到這樣你說男女優與其是要追求肉體的快感，不如說他們是要把戲拍好，也就是說演得好比演得爽重要太多了，這時男優雞雞是長是短不重要，重點是能不能和女優好好搭配、讓工作進行更順利！

法蘭克福香腸林據說超巨大。 圖／翻攝自twitter@gkgotm

這樣你就知道了，有30公分不見得是好事，反而會被女優排斥－－這不是開玩笑的，因為很多女優的資料卡上就寫著「不要找太大隻的來」，因為AV並不是性愛的紀錄片而是經過剪接、後製甚至做假做特效的「演出」，要拍得好就必須要讓女優能心無旁騖地發揮演技，這時候來一個下面很大隻然後把女優弄得很痛的男優那要怎麼演？尖叫都來不及了！

所以有在看新人片的朋友應該都會發現，片商最愛的不是那些巨炮男優而是「貞松大輔」這位每次演出時比女優還容易潮紅的男優，而從片商流出的無碼工作帶就可以發現其實他的下半身並不驚人，就是一般尺寸，但幾乎每個女優和他合作後都說讚。為什麼？因為他不只有大哥風範彬彬有禮不會讓女優不舒服，而且演出會讓女優很舒服，不只一位女優說過貞松是全業界最擅長讓女優轉換情緒的男優，他會事先提醒女優該怎麼做，也會安撫她們緊張的情緒，再加上每一個動作演出後的鼓勵真的會讓女優很安心，可以慢慢進入演出的節奏〜

貞松大輔雖然尺寸正常，但因為很會拍戲所以是開箱王。 圖／翻攝自twitter@jav_banget

所以雞雞的大小一點都不重要，如果有人和你說要當AV男優一定要下半身腫脹那絕對不要信他，片商看的從來就不是他們有沒有高大威猛，而是有沒有辦法拍出他們想要的東西，所以如果有志當男優的話就好好觀察日本那些前輩是怎麼「演」的，埋頭苦幹不行啦！