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比基尼照辣翻眾人 美女營養師泳池畔「解放雙峰」太清涼
營養師陳玟媛可說是才貌兼具，她畢業於台灣師範大學，曾在PTT表特板被網友推爆，IG上更有8萬多粉絲追蹤，日前她分享穿著比基尼在泳池畔的照片，傲人的身材讓不少粉絲眼睛大吃冰淇淋，照片一出吸引了1.5萬粉絲按讚。
從照片中看到，陳玟媛下半身穿著牛仔短褲，上半身則穿黃色比基尼站在泳池邊，一隻手還遮著肚子，大方展現豐滿的上圍。陳玟媛還在貼文中寫道「Hi，我在美版桃園大溪笠復威斯汀，吃飽睡睡飽吃，腹肌什麼的都不重要了，沒有的東西先遮起來」。
不少粉絲看了都大讚「太辣了吧」、「太美了，想娶回家」、「身材好好喔」、「真白，好身材，好甜美」。陳玟媛時常在IG上傳不少生活美照，還分享到各國旅遊的美景，當中更有許多大秀好身材的照片，吸引了8.3萬名粉絲追蹤。
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