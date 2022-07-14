高雄超低胸辣妹擺攤賣壽司 網友暴動：連吃一個月啦

聯合新聞網／ 綜合報導
高雄一名辣妹穿著清涼在路邊販售壽司，照片吸引大批網友留言按讚。 圖擷自爆廢公社
高雄一名辣妹穿著清涼在路邊販售壽司，照片吸引大批網友留言按讚。 圖擷自爆廢公社

做生意想吸引客源，除了商品品質好之外，也要有誘因才能讓客人上門，有網友在臉書PO出一張照片，只見路邊一名女子坐在椅子上擺攤賣壽司，但眾人關注的焦點並不是在壽司上面，反而是女子姣好的身材，照片一出吸引了逾萬人按讚留言直呼「想吃壽司了」。

原PO在臉書「爆廢公社」貼出3張照片，只見一名女子在路旁販售壽司，桌上擺滿了各種精緻可口的壽司料理，但讓人眼睛為之一亮的是這名女子穿著短褲和外套，外套下還穿了一件超低胸背心，豐滿傲人的上圍呼之欲出。原PO在貼文寫道「感覺這壽司很好吃，是個很認真的老闆娘，元氣滿滿。尤其老闆娘站起來彎腰找錢的時候，更是一絕啊」。

貼文吸引逾萬人按讚、上千人留言，「這才是真鮮壽司」、「可以擺在地瓜球旁邊啊」、「壽司連吃一個月」、「這個很有誠意」、「世界更和平了」、「看樣子現今社會想賣東西做生意，不露個長輩都不行了」、「 好餓，好想吃壽司，第一次這麼想吃」、「這如果是我去買，可能會從早上選到晚上，根本就沒辦法決定要吃什麼」、「不要再PO了，我都買不到午餐了」。

更有不少人跪求地址，「地址啊，我都想買了」、「發文不留住址新來的嗎？」、「PO文不附地址，太沒品了」、「在哪擺攤也不說，我怎麼幫她啦」、「求地址，大家去幫助老闆娘」，就有網友在留言區指出販售地點在高雄市小港區二苓路。

高雄一名辣妹穿著清涼在路邊販售壽司，照片吸引大批網友留言按讚。 圖擷自爆廢公社
高雄一名辣妹穿著清涼在路邊販售壽司，照片吸引大批網友留言按讚。 圖擷自爆廢公社
高雄一名辣妹穿著清涼在路邊販售壽司，照片吸引大批網友留言按讚。 圖擷自爆廢公社
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爆廢公社 壽司

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