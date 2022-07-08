【一劍浣春秋】把女優的人生砍掉重練！AV界人設大法超神奇

那天有人來信，問說為什麼身為懸壺濟世的醫生，周防紀架要去當AV女優？

周防紀架是何許人也？她是今年4月登場的新人，平時是醫美診所的副院長也是業界公認的美女醫生，但在她亮眼的外表下有著一顆狂野的心，除了和診所院長有著超友誼關係外她還有一票炮友，性經驗超過300人，最喜歡的野外露出PLAY和綁起來玩SM⋯⋯也因為口味太重，在現實生活中已經找不到對手，所以周防紀架投入暗黑武鬥界，要和PRO的AV男優較量一下。

號稱是醫美診所副院長的周防紀架。 圖／翻攝自kanbi-av

╳，真的假的？

最好是真的，周防紀架出道的片商KANBi向來是語不驚人死不休，只有你不敢信沒有他們不敢講，在人設方面他們是儘可能地胡說八道，就算被罵也沒關係－－因為有人罵代表他們吸引到了關注的目光，只要有人關注就意味著可能有片子賣出去⋯⋯

不過坦白說啦，周防紀架用制服吸睛的方式在AV界算是最基本的手法，厲害的片商搞人設是讓女優她老母也認不出來！舉個例子，片商Moodyz於8月即將推出新人「一宮希帆」，在文案中她是個19歲、才剛自高中畢業的青春肉體，因為很會小喇叭（這是樂器），所以曾在甲子園球場用嘴巴拼命吹為學校的棒球隊努力應援；然後在畢業的這一年間她還沒被社會的大染缸污染，打扮超清純不說，過去只和兩位男友上床的她在這一年間完全空白，好久沒嘗到被男人「入肉」的感覺了〜

一宮希帆乍看是個美少女高中生。 圖／翻攝自moodyz

但真的是這樣嗎？其實一宮真帆不是別人，正是之前八大產業小有名氣的手槍妹「石原麗」，之前的豔照被人挖出來後，就讓人發現AV片商不只會說故事還很會做造型，一個殺氣騰騰從3公分到30公分都可以在1分鐘KO的風塵女子，一下子就變成了性經驗不足的學生妹，看著她摀著臉不敢看男優的陽具、看著她用苦悶的表情被男優進出抽插乳搖知馬力、看著她好像無法適應拍片的節奏發出悲鳴，我還真的惻隱之心油然而生想叫男優住手，想不到她根本是個老手。

唉，難怪張無忌她媽說愈美麗的女孩愈會騙人，有些男生自以為精得像猴兒，但在AV片商和演很大的女優眼中應該只是翻不出五指山的孫悟空吧？

一宮希帆的真面目是很會打手槍的風塵女子。 圖／翻攝自playno1

那片商是怎麼做人設的？首先他們會收到經紀公司傳來的履歷表，上面除了會記載女優的身高、三圍等基本資料外還會說明她們在下海前做過什麼職業，片商會在面試針對她的外型、談吐、學校參加的社團以及特長來做人設，那沒有一定的規則可循，也許會針對女優的外型或有別於其他人的特質做設定，也或許是無中生有捨棄女優原有的特色把她打造成另外一個人⋯⋯

隨便舉個例子，像出道時拿著沖浪板、號稱是沖繩美女的「青柳日向」根本是土生土長的東京而且還是隻旱鴨子，之所以被設定是沖繩的美人魚只是因為她身材健美又比較黑－－所以AV女優一大堆人設各有不同，除了那些真的混過演藝圈的藝能人女優不能隨便亂設（因為身分就是她們最大的賣點），其餘所有AV女優的人設皆不可信，雖然人說看戲的是傻子演戲的是瘋子，但我們真的不需要對片商的設定照單全收，被裝肖維的感覺不太好受〜