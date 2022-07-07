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登山穿這樣！女山友下半身僅穿丁字褲 17秒影片逾萬人猛看

聯合新聞網／ 綜合報導
臉書「爆廢公社」瘋傳一段影片，一名女山友下半身僅穿一條丁字褲在登山，讓不少人看了快噴鼻血。 圖擷自爆廢公社
臉書「爆廢公社」瘋傳一段影片，一名女山友下半身僅穿一條丁字褲在登山，讓不少人看了快噴鼻血。 圖擷自爆廢公社

登山活動不論在國內外都有不少愛好者，除了可以運動健身之外，也能接觸大自然吸取芬多精，而登山除了攜帶專用設備外，服裝也是一大學問。網路上就瘋傳一段影片，一名女山友背著背包行走在山林間，但她下半身竟然只穿一條丁字褲，大膽作風讓不少網友看傻了眼。

日前有網友在臉書「爆廢公社上傳一段影片，只見一名女山友穿著白色T恤、頭戴帽子還背著一個大背包，正一步步走在狹小的步道，但讓許多人瞪大眼睛看的卻是她的下半身，因為這名女山友竟然只穿一條紫色丁字褲，超級大膽的穿著讓眾人看了血脈賁張。

影片只有短短17秒，但一PO網隨即吸引了1.3萬人點閱，「這件登山褲做的真有皮膚的質感」、「跟在後面走的男生，可能走了三天三夜也不知道要回家吧」、「屁股會曬傷，跟蚊蟲叮咬」、「突然想到很久沒爬山了」、「只要她帶路，再高的山也爬上去」、「有這種在我前面，聖母峰我也上得去」、「走路走好別滑倒，不然就不止去角質了，連皮都下來囉」、「我老婆總是不知道我為什麼喜歡爬山，她知道後我大概只能跳海了」。

還有網友認為影片地點應該不是在台灣，「台灣爬山這樣穿我看你還不被叮到爆」、「呃…誰會穿這樣去爬山的？蚊子叮滿包了吧」、「在台灣穿這樣爬山會被衛道人士駡」、「外國沒小黑蚊嗎？這卡稱（屁股）應該變紅豆冰」、「外國的月亮都比較圓」。

臉書「爆廢公社」瘋傳一段影片，一名女山友下半身僅穿一條丁字褲在登山，讓不少人看了快噴鼻血。 圖擷自爆廢公社
臉書「爆廢公社」瘋傳一段影片，一名女山友下半身僅穿一條丁字褲在登山，讓不少人看了快噴鼻血。 圖擷自爆廢公社

爆廢公社

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