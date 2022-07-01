【一劍浣春秋】AV新法實施了！三個月後的AV界會變怎樣？

是的，AV新法正式實施了。

雖然被片商、事務所及女優批評漠視業界的聲音，雖然女優們在社群上發動了「反對新法」的運動，雖然網路上有許多人用#futoo的標籤捐錢出力要求廢止新法，但沒有用，AV新法就是啟動了，接下來就讓小弟我來告訴各位，三個月後的AV界會出現什麼狀況！

天然美月說新法實施後整個月的拍片行程都沒了。 圖／翻攝自dmm

首先就是作品大量減少，因為很多女優說了，因為新法實施，片商被要求必須好好對女優說明拍片的內容並且要重新簽約，所以之前講好的拍片幾乎都被取消，然而不是所有的片商都了解AV新法或者覺得這樣的規定很好，所以幾乎所有女優都發現片約大量減少，甚至像天然美月是說整個月的行程被砍掉－－所以假如你之前覺得片子太多看不完的話，那恭喜你，從導演到女優都說片子大概少了一半，你可能會發現時間多了很多，衛生紙的需求量也大幅下降⋯⋯

再來，片子的類型會少很多！

亂交片可能沒有了。 圖／翻攝自moodyz

因為新法規定男女優都擁有將作品直接下架不用賠償的權力，所以愈多人演出的作品愈不安全，這導致那種多人運動酒池肉林的企劃，很可能會因為其中一位男優或女優喊卡所以整支作品不能用了－－這是很恐怖的事，一來是片商的投資付諸流水，片子發不出來賺不了錢那是會倒閉的；二來片商已經放話了，片子不發出來他們也不會支付片酬，所以男女優可能忙了一整天我壓你你騎我最後卻是做白工，一毛錢都拿不到。

所以不要說片商不想拍，風險這麼高的作品男女優也不想拍，因為這是一份工作，大家是來養家糊口的而不是下體不滿足，所以如果你是喜歡酒池肉林大亂鬥的朋友那可能要先做好心理準備了，亂成一鍋粥的企劃可能會被封印了⋯⋯

新人片也會大量減少。 圖／翻攝自kawaiikawaii

最後也是最慘的，那就是新面孔大量減少，你會發現都是那些人在玩！

資深男優清水健說了，拜新法所賜，新人男優的生路斷光光，所以接下來的校園愛情動作片都是由超過40歲的歐吉桑來扮演學生的角色，屆時您可能會分不清楚誰是老師誰是學生，然後為什麼大家看起來都很像校長？女優更慘，新法要求她們與事務所簽約後一個月才能拍片、拍好片後四個月才能上架，由於害怕損失的片商說了要等到作品上市才支付片酬，所以除非經紀公司願意先墊錢，不然女優要入行後四個月才有錢領，急需用錢想要賣身葬父的女孩子是不會來當AV女優的！

片商的專屬女優們可能是最大的受益者。 圖／翻攝自kawaiikawaii

所以剩下的就兩種人，一種是片商的專屬女優，她們養尊處優，就算新法實施後生活也不會太多變化，歌照唱舞照跳片子一樣拍，除了合約要重新簽訂外還是照表操課；還有就是之前有一些錢在手上，與片商和事務所合作愉快的老將，片商不會擔心她們突然反悔不拍了，她們也不會拍完片子回去愈想愈幹決定不讓片子上市，只要銷售不下滑，你信得過我我信得過你，這些女優的日子搞不好會比以前還好過〜

但值得注意的是包括導演和女優都爆料AV新法還有可能再修，從政者的目標是要禁止實際的性行為，這代表AV界會倒退三十年到剛創立時的模樣ー如果真的走到那一步，我也沒什麼好寫的，大家就互道珍重，可以戒掉這個從青春期就陪伴我們到現在的老朋友了⋯