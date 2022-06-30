缺工徵嘸人！老闆請傳播妹當粗工清石塊 穿太清涼網友快暴動

不少求職者嘆工作不好找，相對地也有一些雇主抱怨徵不到人，尤其是需要勞力性的粗工，更是讓不少年輕人卻步。一名業主在臉書貼文表示，因為徵不到人手，靈機一動想出一個另類的妙招，花錢請來一個特殊的「工人」幫忙，照片讓不少人看了快噴鼻血。

從原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼出的兩張照片看到，一名身材姣好的長髮辣妹背對鏡頭，她蹲下來拿著塑膠袋協助清理地上石塊，但特別的是這名辣妹身上穿的不是工地服裝，反而是穿著比基尼、腳底踩著高跟靴子在做粗工，畫面讓人看了新奇又突兀。

原PO解釋是因為現在的粗工價錢又貴又不好叫，但工作還是得按時完工，無奈之下只好想出這個辦法，就是花錢請傳播妹來幫忙，「我看價錢差不了多少～就直接叫傳播妹來工地清土屎了」。

照片一出吸引了逾2萬人按讚觀看，「腦袋轉得快，又養眼」、「她們工作效率不好吧，但可以增加工作士氣」、「我怎麼都請不到這種的」、「不僅錢花得值得，師傅的效率也越來越好」、「工地蚊子這麼多，好歹長褲長袖穿一下吧，不然去養蚊子喔」、「錢有花在刀口上，不錯唷」、「傳播妹：X，接到屎缺」、「這樣還可以朝夕相處、同甘共苦、培養感情～高招」。