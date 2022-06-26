墾丁比基尼辣妹特殊騎車方式讓人噴鼻血 網嗨：後面會塞車

每到夏天，許多人都喜歡從事戶外活動，尤其是到海邊，不僅可以沐浴在陽光洗禮下，還能享受海水沁涼，南部戲水聖地墾丁就是受歡迎的景點之一。有網友在墾丁路上看到一名穿著比基尼的辣妹在路上騎車，但騎車的方式卻讓人看傻眼，照片曝光後也掀起不少討論。

從這名網友在臉書「爆廢公社」貼出的照片看到，一名女騎士頭戴安全帽，身上卻僅穿著比基尼在騎車，但姿勢卻不是像一般人坐在椅墊上，而是把屁股抬起來騎車，特殊的騎乘方式讓後方的原PO大開眼界，直呼「墾丁太熱、椅墊太燙、趕時間…？到底是爬坡爬不上去，還是椅墊太燙啦？」

照片一出引來逾2萬名網友按讚觀看，不少人開玩笑地說「後面應該大排長龍」、「壓車，是一種競技賽車的技巧」、「上路前吃了很多地瓜，應該是準備要開氮氣加速了」、「傳說中的『日頭曬咖稱（太陽曬屁股）』」、「後面會堵車啦」、「這樣曬得比較均勻」、「這樣放屁我是也試過」、「南部太陽就是如此，北部看不到的場景」。

也有網友認為南台灣艷陽高照，機車椅墊太燙讓人坐不下去，「可能座墊太燙吧」、「椅墊真的很燙」、「一定燙爆了」、「這種溫度，屁股坐下去都熟了吧」、「椅墊太燙，有時連穿長褲都受不了」、「在墾丁太陽下的椅墊，打顆蛋都直接煎熟」、「夏天騎摩托車屁股會熟」。