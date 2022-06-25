滿街都是比基尼辣妹 鄉民朝聖「澎湖夏日名產」嗨喊：美尻傳說

夏日來臨，許多民眾擋不住高溫狂曬，紛紛開始安排水上活動消消暑。近日，一名男子捕捉澎湖街邊的比基尼辣妹，引起超過4萬名網友朝聖。

日前才有民眾在屏東東港捕捉到「有名的英文老師」身穿比基尼在街邊攔車，引起萬人暴動。近日又一名男網友在臉書社團「爆廢公社」PO照分享澎湖當地的夏日景象，2台機車共載著3名身穿比基尼的辣妹，3人的泳衣、髮絲濕透，看來像是剛結束水上活動。

原PO曬出捕捉街邊比基尼辣妹的照片，也忍不住讚嘆「原來夏天的澎湖這麼養眼，陽光、沙灘還有翹臀屁屁～」。貼文吸引超過4萬人按讚，網友們看了也直呼養眼，「這才是想像中的夏天」、「訂機票中」、「傳說中的美尻」、「比花火節還精彩」，更有人玩起時事梗，笑問「什麼時候會蓋台澎大橋？」