【一劍浣春秋】AV新法血流成河！中華系、韓國系AV業界發大財？

AV新法來勢洶洶，女優哀嚎沒工作，片商也直言這一行可能會嚴重萎縮，人才、資金都有可能會外流到非法管道⋯⋯

何謂非法管道？是盜版市場嗎？非也非也，這裡講的非法管道並不是盜版，如果正版滅亡了，何來盜版可言？非法管道指的是不受日本著作權協會管轄的廠商，他們或許是有體制的片商，也許是一人飽全家飽的個體戶，雖然有所差別，不過業界大多用五個字來形容這些人：海外無修正。

新法來勢淘淘，安藤萌愛說自己的工作都被取消了。 圖／翻攝自g-area

「海外」指的是這些廠商發片或註冊的地方，就是日本境外，而「無修正」則是會讓很多影片很HIGH的關鍵字，意思就是無碼片－－沒錯，就是女優下半身沒有格子，尿尿的地方給你看的無碼片，食色性也，我相信大部分的影迷都不喜歡看片時有塊毛玻璃在搗蛋，但很遺憾，由於日本法令限制，所謂的「適正AV」、也就法律有保障但也被新法玩最慘的，都是有馬賽克的片商〜

如此看來，新法實施會讓非法管道茁壯？那我們不是大把無碼片可看了？

在AV強要風波後，無碼片商已式微。 圖／翻攝自caribbeancom

以業界人士的發言應該是如此沒錯，不過記性好的你一定知道這些人的風險也很大，在AV強要、也就是事務所設下合約陷阱強迫女優拍片的醜聞爆發後，無碼片商就慘遭清洗，拍片的劇組被抓、男女優被請去警局泡茶，然後公布本名和出身地，就連東京所有的賣片據點都被掃光光，從此日本無碼界式微，沒有事務所敢合作。

至於那些在網站FC2的無碼賣家呢？最近那兒也不安定，好幾個賣家被抓了，雖然他們靠賣家賺了好幾億日幣實在讓人羨慕，但三不五時就有人被抓的新聞也顯示出日本政府已經注意到他們的存在，有碼片業者也因為作品銷售下滑覺得他們是芒刺在背，欲除之而後快！

FC2雖然佳作不斷，但許多賣家已被盯上。 圖／翻攝自fc2

所以，雖然業界人士預言人才和資金都會外流到非法管道，但感覺也很不保險對吧？也不一定喔，不是要自打嘴巴，而是很多日本粉絲已經注意到了，日本業者風險很高，但「中華系」和「韓國系」的業者卻是安全許多，不只規模成長到讓人無法忽視的程度，甚至很多連日本AV界都流口水的女孩和他們合作出鮑給大家看〜

簡單舉個例子，與「麻豆傳媒」合作的兔子先生今年最大的收穫是誰？自然是那位不開福音戰士的「明日香」，她的真實身分不是別人，正是寫真女星「笹木絢乃」，身為性感象徵森咲智美同一間事務所的女星，166公分、H罩杯的笹木絢乃不管資歷還是外型都是讓AV界流口水的大物，但她不拍日本法律保障的AV、卻在中華系的成人平台拍無碼片，這是怎麼回事？

兔子先生捕獲日本寫真女星笹木絢乃，造成轟動。 圖／翻攝自twitter@sasa_aya22

這大概可以由幾方面來看，首先，拍A片不是什麼大不了的事，但大家要的都是「安全」，如果拍無碼片會被請去警局公布真實姓名和出身地那肯定沒人要幹，如果合作的廠商三不五時就會被抓，那也是怎麼想怎麼恐怖，但到目前為止，日本政府還沒有對這些在海外成立、非日本資金的成人平台採取行動，大家拍片不會小生怕怕。

再來，也正因為這些平台真的不是日本人到海外註冊的，宣傳促銷都是用其他國家的語言，所以演出的女優往往會有「日本看不到」的錯覺－－不騙大家，就算AV界成立這麼久，但日本人還是我喜歡看但我的女兒不准幹，這些中華系和韓國系的平台一來不用日文二來濾鏡開超大搞得女優媽媽也認不出來，對演出的女優來說反而是有安心感的。

所以，風水輪流轉，接下來就看中華系和韓國系的平台能不能把握機會囉！