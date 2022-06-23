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台股還沒跌夠？ 法人認為現在要做「這件事」

爆乳比基尼妹街邊攔車 老司機噴鼻血揭身分「有名英文老師」

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在街頭發現比基尼辣妹。 圖擷自爆廢公社公開版
有網友在街頭發現比基尼辣妹。 圖擷自爆廢公社公開版

夏日大解放！近日氣溫狂飆，讓人熱到受不了，但有網友在大馬路旁發現一位穿著火辣比基尼的爆乳妹，拍照PO網後引起萬人暴動，不只有人眼尖認出拍照地點，更有老司機認出本尊身分。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享日前在街頭拍下的照片，圖中一位綁著馬尾的爆乳妹，她身穿水藍色比基尼站在路旁攔車，手中還推著行李箱，看起來像是正在享受愜意的夏日時光。

不過，辣妹的四周仍有幾位路人和計程車司機大哥站在一旁，她不顧他人眼光穿著比基尼站在大馬路旁實在勇氣可嘉。照片曝光後引起許多網友注意，其中有眼尖網友發現辣妹所在位置疑似是屏東東港碼頭，不少人猜測她應該是要去小琉球度假。

這些照片引來超過2萬人按讚留言，「夏天就是會有美麗的風景」、「噴鼻血了」、「這個好讚，不行了」、「比基尼就給讚！」，更有人發現這位辣妹疑似就是推特網紅，「她在推特很有名啊」、「這不是倪娜嗎？」、「是那位英文老師嗎？」

辣妹本人在推特曬出同款比基尼穿搭照，也在個人IG轉發新聞，笑說要大家當笑話看就好，「我其實很低調的」。

有網友在街頭發現比基尼辣妹。 圖擷自爆廢公社公開版
有網友在街頭發現比基尼辣妹。 圖擷自爆廢公社公開版

爆廢公社 比基尼 屏東

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