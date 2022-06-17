【一劍浣春秋】AV新法通過了！未來日本的暗黑界會變怎樣？

雖然業界人士積極奔走，不過事與願違，全名為「AV演出被害防止．救濟法案」的AV新法還是過了。

新法的目的是要防止「AV被害」、意思是有人因為拍AV受害，所以除了在拍片前要簽署很多文件確定男女優完全明白拍攝的內容，而且因為怕女優太傻太天真被這些拍A片的話術騙了，所以假如她們回去愈想愈不對勁的話那是可以反悔的，一毛錢都不用賠－－也因為要讓這些天真無邪的少女們有反悔的機會，所以法案規定女優簽約後沒有滿一個月不得拍片、拍片後四個月才能將作品上市，然後，事務所不能要求她們把拍片時的現場照片上傳到社群網站（Facebook、twitter、IG和YouTube都是）〜

為了防止有人拍片被騙，AV新法通過了。 圖／翻攝自yahoo news

那業界又該怎麼辦呢？目前傳出的消息是片商打算「等到片子上市再付錢」，也就是說法律賦予女優可以反悔不用賠償的權利，那片商為了避免損失，片子沒有上市前就不付酬勞了－－這代表什麼呢？代表如果女孩們缺錢急用想賣身葬父的話，那她們要四個月後等作品上市才會有片酬入帳，代表片商不太可能用大型合約簽下超級新人（因為簽大型合約大多有一筆簽約金，怕她們一去不回頭什麼都沒有），代表經紀公司受傷最重，看著他們保證月薪的招生簡章你就知道那會是多麼沉重的壓力，假如片商真的要四個月後才付錢的話，那經紀公司要墊的錢可多了，那會倒閉的！

所以在網路上開噴民意代表和新法支持者的人可多了，只是木已成舟，新法就是過了，罵人只是浪費口水，還是來看看接下來的AV界會變成什麼模樣吧！

新法通過後恐怕沒那麼多新人可用了。 圖／翻攝自twitter@moodyz_official

首先，新人的數量會雪崩式下滑，因為法律賦予她們說不要就不要而且不用賠償的權利，等於說你去外面點魯肉飯嫌不好吃喊退貨還不用給錢，沒有人的生意是這麼做的，沒人敢投資她們的；而片商等到作品上市才給錢的做法，也會讓富貴要人幫兩腿為你張的漂亮妹子卻步，我就沒錢了結果薪水要四個月後才入帳誰幹的下去？

再來，大型混戰的多P亂交以及汁男優可能會就此消失，因為法律之前人人平等，能愈想愈不對勁就要求作品下架的可不只是新人而是每一個參與拍片的男女優，所以人愈多的片子愈有被下架的風險，如果是被不想露臉的汁男優毀了一支作品那真的超衰⋯⋯

多P亂交片恐怕會消失。 圖／翻攝自moodyz

而且別忘了喔，片子不上市片商不給錢，所以酒池肉林大亂交和汁男優灌溉女優臉部的精液片頓時成為風險最高的作品，明明大家都很賣力演出，但很有可能因為其中一個回去愈想愈幹的人結果變成白幹一場，所以不要說片商不敢拍了，女優搞不好看到企劃也搖頭。

唯一的好處大概就是資深女優的責任感會加重，一來她們在這一行待得很久，雖然有可能因為新法實施導致有幾個月拿不到薪水，但她們了解AV界的運作，對這一行有信心，也會因為看到好好的工作被民意代表及「社會賢達」搞得亂七八糟而決定捍衛到底，所以她們不只在社群上炮打政界及新法擁護者，像天使萌甚至打算更改生涯規劃，暫時不考慮引退了要戰到最後〜

天使萌等資深女優會挺身而出。 圖／翻攝自twitteramatsuka_moe

那有沒有人因此得利呢？有啊，想要毀了AV界和自以為拯救無知少女的高知識分子應該很爽，至於那些想靠這法案在選舉得利的政客們會不會變吸票機那就很難說了，畢竟他們在社群上被罵翻了；而就業界的看法，為了避免片子動不動就被下架，AV界的人才和資源會流向非法管道如FC2網站的無碼賣家。但非法終究是危險的，從之前一些賣家被捕、從之前事務所強逼女優拍片一堆無碼片商、中下遊廠商被抓的狀況來看，什麼把網站設在國外躲避追查根本沒用，警方要抓一個都跑不掉！

無碼非法管道可能會更加興盛。 圖／翻攝自fc2

最可憐的應該就是想拍AV翻身的新人，片商不敢用、事務所不敢簽、非法管道風險高，她們大概只能去風俗界服務嫖客了－－那不要說拿到一年6000萬日幣的大合約了，應召時會碰到什麼客人真的太難說了⋯⋯總之，此法一出，目前來看AV界會無可避免地衰落，沒有夕陽無限好，黑夜直接來臨！