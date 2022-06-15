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交往後發現男友是親表哥 「最美鮭魚」驚呼：狗血連續劇是真的

聯合新聞網／ 綜合報導
「林鮭魚YuYu」日前在臉書粉專分享10點「#關於我可能讓你很意外的point」。 圖／翻攝自「林鮭魚YuYu」臉書
「林鮭魚YuYu」日前在臉書粉專分享10點「#關於我可能讓你很意外的point」。 圖／翻攝自「林鮭魚YuYu」臉書

日本迴轉壽司品牌「壽司郎」去年3月推出「免費吃鮭魚」活動，名字是「鮭魚」的民眾就可以免費用餐，竟掀起一波改名潮，也讓知名YouTuber&Instagrammer「林鮭魚YuYu」受到關注。日前她在社群上寫出10點「#關於我可能讓你很意外的point」，其中第二點提到無意間發現某任男友是自己的親表哥，從沒想過連續劇般的情節會在現實生活中上演，讓她大吃一驚。

「林鮭魚YuYu」臉書擁有23萬多人追蹤，去年還因「壽司郎」活動被封「最美鮭魚」，昨（14）日她在自己的臉書粉專發文，跟上潮流分享10點大家聽到會很意外的事情，其中包括「小時候一直覺得睡覺時螞蟻會爬進耳朵，於是養成一定要用棉被蓋住耳朵才會睡得著」、「曾經去七股鹽山撿了一把漂亮的鹽回家，因為覺得髒髒的，想要把它洗乾淨，然後就整把不見了」、「高中唯一一科被死當的科目是電腦課，39分只能重修的那種」。

貼文曝光後，引起網友討論，有人看到第二點留言說「表哥是...世界真奇妙」、「第二樣實在是太傻眼欸」、「第二點很戲劇化」、「第二點很登愣吧！而且應該非常無法接受事實」，而林鮭魚本人也親自回應說「世界真的很小⋯不過那個時候還是學生純愛時期，所以沒有造成太大困擾」。

此外，也有網友認為林鮭魚文章的第六點「對酒精過敏」實在是「太驚人了吧！你是冒著生命危險在拍stupid Bar嗎」、「酒精過敏後來怎麼克服的？」；第十點「不會點打火機」也讓網友打趣留言說「好遜」；第七點把鹽巴拿去水洗的行為被讚「很可愛」。

壽司郎 鮭魚

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