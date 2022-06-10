啦啦隊「小龍女」應援影片超吸睛 粉絲直呼：眼睛好晃

不論是棒球場還是籃球場上，除了運動員賣力拚搏是全場焦點外，場邊最吸睛的就是性感火辣的啦啦隊，日前網路上瘋傳一段中職味全龍啦啦隊「小龍女」賴可芸應援舞蹈的影片，姣好身材讓影片上傳1個多星期就吸引了逾24萬觀看數，網友都說「眼睛看得好晃」。

Youtube頻道「本質球迷」日前放上一段賴可芸的應援舞影片，只見她穿著短熱褲，上半身除了有短版棒球衣之外，還內搭白色緊身的小可愛，傲人的好身材一覽無遺。隨著音樂節奏，賴可芸不斷地手舞足蹈，讓粉絲們看了血脈賁張。

影片當中，賴可芸正在替味全龍球員張政禹加油應援，現場氣氛相當熱絡，影片一上架就引來不少關注，網友們留言「我眼睛好晃喔，大家知道為什麼嗎？」、「有震撼到」、「難怪啦啦隊可以讓世界和平」、「從現在開始我是張政禹鐵粉」、「雖然我不認識張政禹，但是我希望你能場場出賽，宇宙和平靠你了」。

賴可芸常在自己的臉書和IG放上球場的應援照片以及生活美照，甚至還有比基尼照，姣好身材吸引不少粉絲的追蹤，IG就有5萬粉絲關注。