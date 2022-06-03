超火辣女繪師「畫自己」 對比照「胸」狠粉絲血脈賁張
近日在網路上流傳一張漫畫與真人的對比照，同樣有著長髮、精緻臉蛋、傲人身材，漫畫與真人相似度極高，照片引起男粉絲的熱烈討論，還有人認出這是台灣的女性繪畫師所畫的自己，再度引起不少關注。
在PTT和Dcard上有網友分享這組照片，左邊所畫的虛擬人物相當有日本風格，可愛的臉龐配上水汪汪的眼睛，還有飄逸的長髮以及傲人的身材，而右邊真人的照片擺出來的姿勢和左邊漫畫人物一模一樣，也同樣有著長髮以及雄偉的上圍，讓人看了血脈賁張。
網友表示同學告訴他右邊的真人是繪師，其他人也認出這是台灣女繪師「馬吉」。馬吉平日經營的社群有推特、臉書和IG，推特就有22萬人關注，臉書和IG也各別有12萬人、2.6萬人追蹤，她常會分享自己接案的作品，這次特別「畫自己」來讓更多網友能認識她。
照片讓不少粉絲看了眼睛為之一亮，「本人比較好看」、「老師真的是好勝利，人正又會畫畫」、「本人比繪圖還讚」、「太辣了吧」、「真人比較香」、「能自己取材老實說真的超方便」、「現在的畫師都這麼猛嗎？」、「馬吉老師真的是神仙，畫得超好人長得又超美，然後還很年輕」、「馬吉老師人美畫也美」。
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