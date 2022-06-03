快訊

中南部新冠疫情如北部延燒？ 陳秀熙曝三大指標待觀察

蘇貞昌累了嗎？ 視察接種站口誤：打贏這場防疫「選戰」

超火辣女繪師「畫自己」 對比照「胸」狠粉絲血脈賁張

聯合新聞網／ 綜合報導
女繪師「馬吉」畫自己吸引不少關注。 圖擷自「風味本舖」臉書粉專
女繪師「馬吉」畫自己吸引不少關注。 圖擷自「風味本舖」臉書粉專

近日在網路上流傳一張漫畫與真人的對比照，同樣有著長髮、精緻臉蛋、傲人身材，漫畫與真人相似度極高，照片引起男粉絲的熱烈討論，還有人認出這是台灣的女性繪畫師所畫的自己，再度引起不少關注。

PTTDcard上有網友分享這組照片，左邊所畫的虛擬人物相當有日本風格，可愛的臉龐配上水汪汪的眼睛，還有飄逸的長髮以及傲人的身材，而右邊真人的照片擺出來的姿勢和左邊漫畫人物一模一樣，也同樣有著長髮以及雄偉的上圍，讓人看了血脈賁張。

網友表示同學告訴他右邊的真人是繪師，其他人也認出這是台灣女繪師「馬吉」。馬吉平日經營的社群有推特臉書IG，推特就有22萬人關注，臉書和IG也各別有12萬人、2.6萬人追蹤，她常會分享自己接案的作品，這次特別「畫自己」來讓更多網友能認識她。

照片讓不少粉絲看了眼睛為之一亮，「本人比較好看」、「老師真的是好勝利，人正又會畫畫」、「本人比繪圖還讚」、「太辣了吧」、「真人比較香」、「能自己取材老實說真的超方便」、「現在的畫師都這麼猛嗎？」、「馬吉老師真的是神仙，畫得超好人長得又超美，然後還很年輕」、「馬吉老師人美畫也美」。

女繪師「馬吉」畫自己吸引不少關注。 圖擷自「風味本舖」臉書粉專
女繪師「馬吉」畫自己吸引不少關注。 圖擷自「風味本舖」臉書粉專

延伸閱讀

超甜美排球正妹爆紅 大尺度性感照電暈鄉民「被圈粉了」

超火辣「女菇農」穿這樣工作 真實身分曝光男粉絲暴動

22歲桌球正妹超仙顏值被封新一代女神 鄉民戀愛了：嫁給我吧！

大秀6塊肌！175公分泰拳正妹超「胸」狠 網讚：反差萌

相關新聞

【一劍浣春秋】有碼愈打壓無碼愈蓬勃 但AV女優有過更好嗎？

雖然日本政府透過新法抑制AV界發展的空間，AV界也一直通過各種方式自清絕無不法情事甚至和無碼界畫清界限說他們是打工陷阱，但不知道您有沒有注意到，從去年下半年到現在沒有打上馬賽克的無碼片數量不減反增，而且高品質的作品還不少⋯

超火辣女繪師「畫自己」 對比照「胸」狠粉絲血脈賁張

近日在網路上流傳一張漫畫與真人的對比照，同樣有著長髮、精緻臉蛋、傲人身材，漫畫與真人相似度極高，照片引起男粉絲的熱烈討論，還有人認出這是台灣的女性繪畫師所畫的自己，再度引起不少關注。

大秀6塊肌！175公分泰拳正妹超「胸」狠 網讚：反差萌

誰說只有男生才會習武，現在越來越多女生也會學習跆拳道、空手道、泰拳等武術，有網友在PTT分享一名短髮運動正妹的照片，身材勻稱的她擁有結實腹肌，而這名正妹更是一位泰拳高手，讓不少人看了大讚「身材不講武德」。

王祖賢是誰？八年級生不認得「擋泥板女神」 眾人崩潰：時代眼淚

知名女星王祖賢90年代出演多部港片，因驚人美貌紅遍全亞洲，2004年宣布息影，仍是許多人回憶中的女神。不過，PTT上近日一篇...

22歲桌球正妹超仙顏值被封新一代女神 鄉民戀愛了：嫁給我吧！

全大運於本月11日閉幕，最近就有PTT鄉民在表特版分享討論在「女子組桌球單打賽」奪下銅牌的正妹選手張琬清，不只成績亮眼，她清新甜美的外型也引起鄉民們關注。 PTT表特版近日一篇文章分享討論在全大

超火辣「女菇農」穿這樣工作 真實身分曝光男粉絲暴動

種香菇也能美美的！近日有網友在PTT分享一名女菇農的照片，只見這名女菇農穿著非常火辣，身後都是種植香菇的太空包，畫面相當違和，照片一出讓許多鄉民眼睛為之一亮，還有神人找出這名女菇農的IG，真實身分因此曝光。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。