超火辣女繪師「畫自己」 對比照「胸」狠粉絲血脈賁張

近日在網路上流傳一張漫畫與真人的對比照，同樣有著長髮、精緻臉蛋、傲人身材，漫畫與真人相似度極高，照片引起男粉絲的熱烈討論，還有人認出這是台灣的女性繪畫師所畫的自己，再度引起不少關注。

在PTT和Dcard上有網友分享這組照片，左邊所畫的虛擬人物相當有日本風格，可愛的臉龐配上水汪汪的眼睛，還有飄逸的長髮以及傲人的身材，而右邊真人的照片擺出來的姿勢和左邊漫畫人物一模一樣，也同樣有著長髮以及雄偉的上圍，讓人看了血脈賁張。

網友表示同學告訴他右邊的真人是繪師，其他人也認出這是台灣女繪師「馬吉」。馬吉平日經營的社群有推特、臉書和IG，推特就有22萬人關注，臉書和IG也各別有12萬人、2.6萬人追蹤，她常會分享自己接案的作品，這次特別「畫自己」來讓更多網友能認識她。