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大秀6塊肌！175公分泰拳正妹超「胸」狠 網讚：反差萌

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享一名短髮泰拳正妹照片，吸引眾多粉絲關注。 圖擷自Bonbon Wang IG
有網友分享一名短髮泰拳正妹照片，吸引眾多粉絲關注。 圖擷自Bonbon Wang IG

誰說只有男生才會習武，現在越來越多女生也會學習跆拳道、空手道、泰拳等武術，有網友在PTT分享一名短髮運動正妹的照片，身材勻稱的她擁有結實腹肌，而這名正妹更是一位泰拳高手，讓不少人看了大讚「身材不講武德」。

從照片裡看到，這名正妹展現踢擊沙包、飛膝、還有在擂台上的英姿，還露出結實的6塊腹肌，除此之外，私底下還有穿著洋裝的生活照片，極度反差的形象也讓不少人眼睛為之一亮。

有網友分享一名短髮泰拳正妹照片，吸引眾多粉絲關注。 圖擷自Bonbon Wang IG
有網友分享一名短髮泰拳正妹照片，吸引眾多粉絲關注。 圖擷自Bonbon Wang IG

有網友就搜尋到這位正妹Bonbon Wang的IG，身高有175公分高，是個喜歡運動的短髮女孩，IG裡除了有不少練拳的照片，更有許多生活美照，例如在海邊、泳池畔穿著泳裝，還有旗袍、洋裝、家居服等，展露出傲人的好身材。

照片吸引不少人留言稱讚，「這身材真的不講武德」、「這個好讚，運動型」、「這個身材太猛了吧」、「飛起來那張好讚！身高竟然是175，反差萌」、「175+運動系+身材好+長的可愛，真的太讚」、「可以教我武功嗎？」、「去哪裡可以報名當沙包？」、「自己也有練武，找一個老婆這種感覺不錯，夫妻一起對練」。

有網友分享一名短髮泰拳正妹照片，吸引眾多粉絲關注。 圖擷自Bonbon Wang IG
有網友分享一名短髮泰拳正妹照片，吸引眾多粉絲關注。 圖擷自Bonbon Wang IG

有網友分享一名短髮泰拳正妹照片，吸引眾多粉絲關注。 圖擷自Bonbon Wang IG
有網友分享一名短髮泰拳正妹照片，吸引眾多粉絲關注。 圖擷自Bonbon Wang IG

有網友分享一名短髮泰拳正妹照片，吸引眾多粉絲關注。 圖擷自Bonbon Wang IG
有網友分享一名短髮泰拳正妹照片，吸引眾多粉絲關注。 圖擷自Bonbon Wang IG

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