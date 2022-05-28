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22歲桌球正妹超仙顏值被封新一代女神 鄉民戀愛了：嫁給我吧！

聯合新聞網／ 綜合報導
桌球正妹選手張琬清。 圖擷自IG@wan21.z
桌球正妹選手張琬清。 圖擷自IG@wan21.z

全大運於本月11日閉幕，最近就有PTT鄉民在表特版分享討論在「女子組桌球單打賽」奪下銅牌的正妹選手張琬清，不只成績亮眼，她清新甜美的外型也引起鄉民們關注。

PTT表特版近日一篇文章分享討論在全大運桌球女單項目奪下銅牌佳績的正妹選手張琬清，她紮著馬尾專注比賽，在球場上不只實力出眾，仙氣爆棚的顏值更是讓人忍不住緊盯著她。

年僅22歲的張琬清目前就讀藥學系，近日她的Instagram也被鄉民神出，除了打球之外，張琬清更時常曬出與朋友出遊、逛街的美照，顏值爆棚讓網友看了直呼戀愛。

桌球正妹選手張琬清。 圖擷自IG@wan21.z
桌球正妹選手張琬清。 圖擷自IG@wan21.z

桌球正妹選手張琬清。 圖擷自IG@wan21.z
桌球正妹選手張琬清。 圖擷自IG@wan21.z

不過，從IG上發現張琬清似乎甚少分享桌球比賽的照片，她透露這次出戰全大運心得，一開始是向大會請假，但在比賽前兩天才被說服出賽，原本連自己也不對戰績表現抱有期待，但沒想到一路打進四強賽，最終獲得銅牌佳績。

不只是桌球好手，張琬清的超仙顏值也令全網暴動，封她是「桌球界女神」、「運動正妹」、「揮拍自帶仙氣的選手」，也有人狂讚「氣質美！」、「我戀愛了」、「太正～這篇會爆」、「福原愛算什麼！」、「會運動的女人正爆了」、「嫁給我吧！」、「要娶她是不是要先打桌球贏她？」

PTT 正妹 Instagram 全大運

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相信不少人進場看比賽除了關心賽事之外，也會特別注意場上的球員，尤其一些特別亮眼的「嬌點」更是容易吸引目光。有網友在PTT貼出一名排球正妹的照片，不論是場上比賽的英姿還是私底下的休閒照片，都讓人眼睛為之一亮，直呼「被圈粉了」。

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