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超火辣「女菇農」穿這樣工作 真實身分曝光男粉絲暴動

聯合新聞網／ 綜合報導
這名泰國女DJ常在自己社群網站分享性感美照。 圖擷自「Niparat konyai」IG
這名泰國女DJ常在自己社群網站分享性感美照。 圖擷自「Niparat konyai」IG

種香菇也能美美的！近日有網友在PTT分享一名女菇農的照片，只見這名女菇農穿著非常火辣，身後都是種植香菇的太空包，畫面相當違和，照片一出讓許多鄉民眼睛為之一亮，還有神人找出這名女菇農的IG，真實身分因此曝光。

網友PTT「表特板」上以「辛苦的菇農」為標題，分享多張照片，只見這名長相甜美、綁著馬尾的女子身材相當傲人，穿著短熱褲和浸濕的T恤，或者若隱若現的半透明上衣，擺出各種撩人的姿勢，性感的照片讓許多男粉絲看了血脈賁張。

原PO說自從朋友看了這菇寮女孩後就難以忘懷，他希望能夠幫朋友找到這名女孩的IG，於是求助廣大的鄉民們幫忙。不少人看了笑說「想打工」、「標題讓我笑了」、「菇菇我來啦」、「這頭髮還有離子燙，跟我說是菇農？」、「最好是菇農」、「我家的香菇需要像她這樣的菇農」。

果然真的有人找到這名女子的IG，原來她的本職並不是真的菇農，而是泰國女DJ「Niparat konyai」，時常在自己社群網站分享多張火辣辣的美照，當中也包括在菇寮的照片。她的IG有超過342萬粉絲追蹤，也被封為「最辣DJ」。

這名泰國女DJ常在自己社群網站分享性感美照。 圖擷自「Niparat konyai」IG
這名泰國女DJ常在自己社群網站分享性感美照。 圖擷自「Niparat konyai」IG

這名泰國女DJ常在自己社群網站分享性感美照。 圖擷自「Niparat konyai」IG
這名泰國女DJ常在自己社群網站分享性感美照。 圖擷自「Niparat konyai」IG

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