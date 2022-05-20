【一劍浣春秋】拍AV的醜女很多？經紀公司的審核機制是⋯

看AV時，你是否曾經看著影片中的女主角懷疑；「為什麼顏值如此低落的女孩可以演出？」

對不起，我實在不想用「「醜」這個字，感覺蠻沒禮貌的，不過看片是很直接的感覺，一般影迷大多不會因為女優穿著衣服時有什麼豐功偉業而翹起來，只有看到有性趣的臉蛋或肉體才會讓下半身的美女雷達有反應，雖然大家喜歡的女孩類型可能不一樣，但相同的是一定會有覺得不好看甚至是醜的女孩⋯⋯

看片時，常有女優被罵醜。 圖／翻攝自s-cute

這就有個大家有興趣的話題了，話說AV界有沒有篩選新人的機制？是所有想拍片子的女孩都能當AV女優、還是太醜的他們也不要？

正好，我們熟悉的經紀人不久前和我們抱怨說自己的女優被拍片的網路平台MGStage退貨了－－原本女優已經通過面試了，雙方也約好拍片時間了，結果到了現場一量體溫，哇操39℃，是新冠肺炎高危險族群，於是馬上將她退貨，然後依照合約，事務所需要支付攝影棚的租金，真是賠了夫人又折兵啊！

所以他氣得咒罵對方：「這麼醜，好不容易才幫她找到拍片的機會，結果自己搞砸了，真混蛋〜」

MGStage平台有大量素人系的女優，所以常被罵。 圖／翻攝自mgstage

於是我就問了，事務所是怎麼篩選女優的？如何去定義她們的美醜？覺得她們不行怎麼辦？

結果和我想的差不多，果然有那種「我一眼就能看出她們會不會紅」，以及「女人是S還是M都逃不出我法眼」的這種屁話。意思就是女優能不能不拍片全看他的意思，這是經紀人的老毛病了，彷彿每個女優在他們面前都像裸體一樣；不過我要的答案還是有的，就經紀人的說法，十個來面試想要當AV女優的人裡他最多只會用3-4個，除了想當女優的人太多、一定要刪掉一些面試才顯得自己要求很高有做事外，還有兩個篩選女優的條件，一個是觀察對方有沒有可以發展的特色，另一個就很單純，有沒有能在業界生存的姿色。

事務所面試的時候也是先看臉。 圖／翻攝自mgstage

當然，這很主觀，所以講到後來他也承認曾經看走眼，把可以在三大片商（S1、Moodyz及IP社）當專屬女優的好手拱手讓人，然後看著人家在這一行一待好幾年懊惱不已；而他評估對方姿色的標準除了第一眼的感覺外，也會把「整型」後的可能算進去，簡單說，就是連整型都救不了的他才不要……

這種人多不多呢？就經紀人的說法是挺多的，然後這些女孩大多不會輕言放棄，往往被這間經紀公司被打槍後會去下一間事務所再試試看，但沒有意外的話還是會失敗，連拍那種素人企劃都不行。

得不到事務所賞識的女優，很多去和FC2的無碼賣家合作了。 圖／翻攝自fc2

所以她們往往會變成同人AV女優，會去和影音網站FC2的無碼賣家合作，你說那邊的片商和買片的影迷標準比較低嗎？也不是，反正口罩一戴上去，拍片的男優看不到她們的臉不會軟竿，看片的影迷也會自行腦補脫下口罩後她們是西施而不是東施－－這也就是說能有事務所幫忙，在AV界拍片的女優們其實已經是想拍片的女孩子中姿色排行前60%了，當然不是說這樣就不會有醜妹，而是更醜的你還沒看到呢～