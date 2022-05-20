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超甜美排球正妹爆紅 大尺度性感照電暈鄉民「被圈粉了」
相信不少人進場看比賽除了關心賽事之外，也會特別注意場上的球員，尤其一些特別亮眼的「嬌點」更是容易吸引目光。有網友在PTT貼出一名排球正妹的照片，不論是場上比賽的英姿還是私底下的休閒照片，都讓人眼睛為之一亮，直呼「被圈粉了」。
原PO在「表特板」以「北商女排」為題，分享多張這名排球正妹的美照，長髮飄逸的她有張清秀漂亮的臉蛋，笑起來相當甜美可人，運動員的她身材也相當健美，從照片裡還可看到她比賽時的英姿颯爽，讓人忍不住想進場替她加油。
照片一出，不少男粉絲大讚「很正！上次看比賽整個被圈粉」、「正，今年UVL有注意到」、「運動型正妹，不錯」、「教練，我好想打排球」、「又正又強，看轉播就很漂亮了」、「運動型很少見耶，追…」、「超過一百分」。
還有人找出這位名叫「姍姍」的正妹IG，目前已有2.8萬粉絲追蹤，姍姍平時都會放上生活照和比賽照片與粉絲分享，有些照片還穿著清涼的小可愛，甚至還有一系列大尺度的性感內衣照，秀出傲人的窈窕身材，讓許多網友看了血脈賁張。
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