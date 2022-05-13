【一劍浣春秋】敵人愈來愈多⋯疲憊的AV界陷入危機！

那天「AV出演對策委員會」的聲明真是嚇壞大家了。

這個聽名字很像是官方組織的機構是對現今的AV界提出了演出建議：為了守護世界的和平，貫徹愛與真實的邪惡，所以可愛又迷人的他們提出幾點聲明－－首先，所以的演出企劃必須得到女優完全同意方可拍攝，不只要有她們簽署同意書，而且只要女優臨時覺得不行就要馬上作廢，甚至簽下去的合約也可以因為女優回去覺得不對而可以說不幹就不幹，片商和經紀公司只能無條件接受。

另外，對作品演出的內容，這個對策委員會也有意見，他們認為有16種作品企劃必須走入歷史，包括電車痴漢、多P亂交、凌辱戲劇、女高中生以及重口味SM必須立刻、馬上、現在就停止拍攝；最後也是最重要的，為了保護女優，所以禁止男優真的插入，也不得有親吻及口交的情節，尋花問柳的風俗玩法也必須立刻廢棄⋯⋯

AV出演對策委員會的聲明嚇壞大家。 圖／翻攝自childrenrightsnews

幹，真的照他們說的去做，那日本AV就不用看了！

講白一點，就連AV界剛成立的時候都沒有做得那麼保守，這個AV出演對策委員會與其說是為了這一行好不如說是真心想毀了AV界，說他們是AV界的敵人也不為過！

照那聲明很多作品就不用演了。 圖／翻攝自prestige-av

為什麼他們會對AV界抱著這麼強烈的殺意？這就必須從成員說起了，沒錯，這個AV出演對策會並非官方組織，他們是從「AV強要」事件、也就是事務所被控設下合約陷阱強迫女優拍A片後開始活躍，以記者及所謂的人權律師組成－－所以你知道了，就是日本是風俗大國還是有道德重整委員會，他們一方面協助那些被強逼拍片的女優爭取權益，另一方面則是對AV界指指點點，之前日本下修成年人年齡到18歲說會讓AV界大進補成為世界之恥的也是這一群人。

雖然替女優爭取權益大多不起訴，不過因為強迫拍片後的形象太壞，所以AV界不大敢反擊這些人，甚至還因為擔心這些有媒體影響力的人帶風向而配合他們的要求，比方說現在女優雖然還是穿著學生服演出但已經不敢自稱是女高中生了，而近期許多片商也主動下架口味比較重的SM企劃，雖然不知道會退讓到什麼程度，但這批人的存在確實有影響到AV界⋯⋯

學生片現在已經不敢自稱是女高中生了。 圖／翻攝自attackers

但AV界的敵人又豈只是這些道德重整委員會！

對片商而言，現在最大的麻煩還是作品賣不出去，思來想去，他們覺得問題還是「盜版太多」！到底情況有多嚴重呢？知名的SOD集團在官網首頁公布了這麼一個數據，光是2021年在網路上就有接近300萬件著作權侵害的案件，而SOD集團在網站上就有差不多50萬部違法影片到處流竄，損失超過13億日幣（台幣3.3元）。

SOD自稱因為盜版損失13億日幣。 圖／翻攝自sod

所以日本片商再一次向盜版宣戰，同時也以「適正AV」之名拍攝宣導短片攻擊無碼片商，一方面對方確實是違法，另一方面也因為這是你死我活的商業競爭。不過話說回來，比起過去打擊盜版商破獲他們的光碟工廠，現在日本AV界面對的這個對手顯然更加複雜，網路串流普及，現在的盜版商根本不需要實體店舖，想找到他們沒那麼容易，而且最恐怖的是現在的盜版商甚至不要你加入會員付費收看，全部免費衝流量去賺廣告費就好，比起日本各片商集團山頭林立，各自要各自的授權無法統一，反而讓正版業者陷入不利〜

FC2也影響到了AV界的生意。 圖／翻攝自fc2

再加上FC2平台興起，又是素人自拍又是無碼中出，吸引影迷流連忘返，所以看到日本影迷不願意花錢購買片，然後那些無碼個體戶動不動就賺個一億日幣，你很難說是盜版太多還是年輕人不願意花錢購買所謂的正版作品－－總而言之言而總之，就像之前來參加TRE台北國際成人展的業界大老所說，現在的AV界很疲憊，敵人很多，只能被動應付，雖然不至於馬上灰飛煙滅，但要振作也很難很難⋯⋯