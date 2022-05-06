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51歲美魔女沙灘做瑜珈 凍齡外貌加傲人身材引網友暴動

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在PTT分享這名美魔女的照片，吸引眾多人目光。 圖／翻攝自IG
有網友在PTT分享這名美魔女的照片，吸引眾多人目光。 圖／翻攝自IG

不少女性都喜歡靠瑜珈來維持健康、保持身材，有網友就在PTT貼出一名瑜珈美女的照片，好身材讓許多人眼睛為之一亮，更讓人驚訝的是這名美女年紀竟然已經51歲了，凍齡的外表讓人難以置信。

原PO以「51歲阿姨」為題，分享多張這名瑜珈美女的照片，只見這名美女穿著黑色比基尼，在海邊沙灘上做瑜珈，精緻臉孔、長髮飄逸加上傲人上圍讓許多鄉民眼睛發亮，誇張的是她的年紀已經51歲，讓人驚訝實際年齡與外貌完全不符合。

照片一出驚豔所有人，「屁啦，51？」、「我不想努力了」、「蠻正的」、「年輕妹子看了濾鏡都開到緊繃了」、「阿姨的身材真的不得了」、「阿姨比我31歲的女同事還正」、「肯保養維持，幾歲不重要」、「真的是阿姨了，厲害啦」、「開美肌不太準啦，不過身材維持得很好」。

有其他網友就找出這位美魔女的IG，原來她是一名日本人，身高有170公分，曾擔任過護理師、模特兒，甚至還曾拿下賽車皇后，她還常常在個人社群分享自己的各種生活美照，吸引8.5萬粉絲追蹤。

有網友在PTT分享這名美魔女的照片，吸引眾多人目光。 圖／翻攝自IG
有網友在PTT分享這名美魔女的照片，吸引眾多人目光。 圖／翻攝自IG
有網友在PTT分享這名美魔女的照片，吸引眾多人目光。 圖／翻攝自IG
有網友在PTT分享這名美魔女的照片，吸引眾多人目光。 圖／翻攝自IG

瑜珈

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