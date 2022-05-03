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日「I罩杯AV女優」爆牛郎店暈船40歲大叔 月砸千萬不後悔：隨時能隱退

聯合新聞網 / 綜合報導
日本AV女優桃園怜奈。 圖／翻攝自twitter@NiceBoobsList
日本AV女優桃園怜奈。 圖／翻攝自twitter@NiceBoobsList

擁有甜美臉孔、兇猛上圍的日本AV女優桃園怜奈日前在牛郎的YouTube公開露臉示愛，不僅坦言為了對方月花1000萬日幣（約230萬台幣），更願意為對方「不做（AV女優）也沒關係」，大膽發言引發熱議。

AV達人「一劍浣春秋」日前在網站《PLAY NO.01》表示，日本擁有I罩杯天然巨乳的王牌女優「桃園怜奈」暈船一位40歲的牛郎「楓渚」，除了毫不介意地在對方YouTube頻道露臉談天，還大方認愛並公開自己在楓渚身上砸了多少錢。

桃園怜奈是牛郎店的常客，右為楓渚。 圖截自YouTube頻道「ミナミの渚 -THE REAL FACE-」影片
桃園怜奈是牛郎店的常客，右為楓渚。 圖截自YouTube頻道「ミナミの渚 -THE REAL FACE-」影片

據一劍浣春秋透露，楓渚當初因創業失敗，負債超過一億日幣（約2300萬台幣），為了迅速賺錢還債，便以35歲的高齡加入牛郎界，在短短幾年內還清負責並成為店裡紅牌。而桃園怜奈在2021年8月時認識楓渚，當下便覺得對方外型、談吐「都是她的菜」，且店內消費便宜，便決定再次光顧，沒想到就此沉淪。

他表示，桃園怜奈首次光顧時花了100萬日幣（約23萬台幣），第二次光顧時便翻倍成190萬（約43萬台幣），之後便徹底迷上楓渚，為了捧紅對方砸錢不手軟，每個月至少花費500萬日幣（約115萬台幣），並節節攀升，到了今年更突破1000萬日幣，甚至願意為了對方在影片中露臉相挺。

桃園怜奈自爆最近1個月已花了1000萬日圓在楓渚身上。 圖截自YouTube頻道「ミナミの渚 -THE REAL FACE-」影片
桃園怜奈自爆最近1個月已花了1000萬日圓在楓渚身上。 圖截自YouTube頻道「ミナミの渚 -THE REAL FACE-」影片

雖然桃園怜奈坦言要賺好幾個月才有1000萬日幣，但迷戀楓渚的她完全不介意因此負債，還表示兩人關係就像情侶一樣，為了對方「隨時不做（AV女優）也沒關係」，讓一劍浣春秋大嘆「不做AV女優沒了錢，牛郎還會理妳嗎？小傻瓜」。

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