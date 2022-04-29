【一劍浣春秋】退出中文無碼平台 日本AV女優為哪椿？

這是91製片廠的作品「淫肉搜查官」。

91製片廠是什麼？其實就是一家講中文的AV片商，話說最近華人圈不管是平台還在AV片商真是如雨後春筍般興起，似乎很多人覺得拍片可以發大財，所以除了大家熟知的SWAG及麻豆傳媒外至少還有三到四個平台已經成立或是緊鑼密鼓地籌備中，市場也出現了幾個現象。

91製片廠的新作是由日本女優前田由美演出。 圖／翻攝自91mv

首先就是對女優的大量需求，平台想要作得好，原創作品就要多，而作品最重要的是什麼？就是有人來演（╳我廢話的功力又更上一層樓了），所以現在大家都在搶女優－－由於目前華人女優的最主要來源還是八大產業，所以那些做經紀手上有妹的幾乎都有收到AV經紀公司或片商的邀約，下半年應該會有一些新面孔會和大家見面；另外就是銀彈比較多的平台已經把眼光放到全世界，不只在兩岸還去了美國和日本佈局，在當地尋求合作的對象〜

然後回到這支「淫肉搜查官」，看到這支作品，影迷的第一個疑問就是這位前田由美是何方神聖？是日本AV女優嗎？

藤森里穗之前就是用前田由美的名字拍無碼片。 圖／翻攝自dmm

這個藝名對喜歡無碼作品的影迷應該不陌生，目前業界最好的發片機器「藤森里穗」之前就是用這個名字拍無碼片，但不用比對啦，光看臉蛋就知道兩位女優不是同一人；至於這位前田由美是誰呢？其實就不是AV女優，而是經由日本業者介紹去拍片的「素人」。

這類型的女優近來不少，像之前很受歡迎的「綾波麗」也是相同的狀況，看到她與中文AV業者「兔子先生」的合作後有許多人驚為天人，想知道她在日本還有什麼作品。但她並不是AV界的一員，不管是有碼界還是無碼界都找不到她的身影；而且如果你有注意還會發現，之前有發片的AV女優如美竹鈴在簽了經紀公司後也自中文平台撤退，近來已經沒有什麼日本的AV女優在那兒出鮑了〜

在中文平台演出的綾波麗非常出名。 圖／翻攝自mod.run

為什麼？因為日本有人注意到這個現象，並且緊盯經紀公司及各種管道，所以沒人敢明目張膽地把女優輸出去中文平台了－－其實這就和FC2平台一樣，在日本把成人年紀下修到18歲，引發日本在野黨關注可能會導致高中畢業生的AV潮後，現在這一行非常怕犯錯，所以他們找來七澤米亞拍片向無碼界宣戰，一方面告訴大家有碼界是很有制度很尊重女優不會逼她們做不想做的事，退休後五年還可以無條件把作品下架消除你在AV界的蹤跡，另一方面則是向無碼界宣戰，在宣傳影片把他們演成不可愛也不迷人的反派不說，更是要求業界的經紀公司不可以偷渡女優去拍「海外無修正」（就是無碼啦）的作品。

高梨遙香在離開AV界多年後是在中文平台拍無碼復出。 圖／翻攝自mgstage

當然啦，之前抓無碼賣家抓到有碼片商社長說明了還是有人陽奉陰違，但照現在的狀況看來，日後要在中文平台上看到知名的AV女優拍無碼片是愈來愈不容易了，但如果是配合日本的玩法在男女優下半身打上馬賽克那就沒人要看了－－不過還好，由於FC2無碼賣家大流行，現在很多日本妹子都習慣在性交易時旁邊有台攝影機全程記錄一切，再加上有些平台前進日本準備大幹一票，所以接下來某些傳媒肯定會有大批日本妹子上場出鮑，喜歡無碼片子的朋友可以注意一下〜