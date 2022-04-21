41歲女星姊弟戀27歲男 曬母女出遊照粉絲驚「根本是姊妹」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本女星新山千春（左）近日在IG分享和女兒的合照，高顏值的兩人被網友稱讚就像姊妹一樣。圖擷取自IG
日本女星新山千春（左）近日在IG分享和女兒的合照，高顏值的兩人被網友稱讚就像姊妹一樣。圖擷取自IG

日本女藝人新山千春已經41歲，和前夫所生的女兒如今也長到10幾歲了。近日傳出新山有了新的交往對象，且男方還小她14歲。而新山不僅大方在媒體上談論這段新感情，也在社群網站上分享自己和女兒的合照。

根據日本媒體「體育報知」報導，新山在2004年時，和當時讀賣巨人隊的職棒選手黑田哲史結婚，並生下一位女兒，不過兩人在2014年年底宣告離婚。之後她把心力放在照顧女兒上。雖然曾經想要有個伴，不過也都沒有找到合適對象。

後來新山藉由交友軟體，配對到一位住在舊金山的20多歲日本男性。儘管雙方相差14歲，但是非常聊得來，很快就建立了感情。新山藉由著到洛杉磯造訪友人婚禮的機會，第一次和男方碰面。現在男方也回到日本，和新山以及她剛上高中的女兒，過著安穩的同居生活。

新山最近也在IG上，分享自己和女兒穿著浴衣出遊的照片。不少粉絲回應「美人親子」、「太豔麗了」、「簡直就像姊妹一樣可愛」、「在電視上有看到，兩人感情很好呢」、「教出了一個很棒的女兒呢」、「兩位真的好像喔」、「感受到了母女間的愛」、「恭喜啊」。

日本 交友軟體

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