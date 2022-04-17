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仙氣爆表！正妹女警照引PTT鄉民暴動 眾人齊喊：快來逮捕我
日前有一名網友貼出正妹女警照，標題直呼「請逮捕我」，引發網路熱議。這位女警有著精緻的臉蛋，身材纖細又仙氣十足，讓網友轟動大讚「在警界的等級很高」、「這麼瘦結果超有料」、「請把我眼睛打瞎」、「犯罪率暴增」、「我剛酒駕，拜託逮捕我」。
一名網友在PTT分享正妹照，一共貼出了13張照片，包含女警穿制服的自拍照，還有手拿警察服務證與證件照，只見這位正妹警察有精緻的臉蛋，還有一雙桃花眼，小巧的鼻子與大小適宜的嘴唇，笑起來仙度破表，甜美外型跟貓咪合照簡直迷倒眾人。
不少人看了直呼「好讚」、「請用全身壓制我」、「我覺得我是米蟲、社會毒瘤，可以打電話自首，請正妹警察來逮捕我嗎？」、「這麼瘦，結果超有料」、「想被她追」、「如果喜歡妳犯法，那就逮捕我吧」、「請問怎麼樣才能被她逮捕」、「放開那隻貓，有本事衝著我來！」。
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