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看光光！台大醫女神素顏床照流出 網一看驚為天人
雄女學霸正妹馮琪淯（小馮）在2018年以全校第一名考上台大醫學，在各大社群平台瞬間爆紅，現在小馮已經成為大五生，近期她在遊戲平台Twitch開直播互動，「素顏床照」也被曝光，再度引起網友熱議。
近日有網友發現小馮在遊戲平台Twitch直播，她不僅玩遊戲外，還親切地跟網友互動，從半夜開到早上9點，有網友也截圖她素顏的樣貌，男友視角的「大眼楚楚可憐樣」、「剛起床的樣子」、「戴眼鏡玩踩地雷」、「和聊天室互動笑得燦爛」都讓網友驚為天人。
網友暴動留言，「暈了」、「EQ真的高」、「太神啦」、「戀愛了」、「素顏真的正，第一次看她驚為天人，像天使一樣」、「智慧與美貌兼具，真的很頂」、「完美女神，有腦有臉」、「懂得把流量變成摳摳，聰明的女生」。
不過也有人疑問，「不當醫生了？」、「發現開台比當醫生賺錢了嗎」、「不愧是台大的真聰明，知道直播比較好賺」、「乖乖當醫生好嗎」、「過譽，根本普，現在是要開實況斂財喔」。
雄女學霸小馮2018年以全校第一名考上台大醫學系爆紅，不過當時的男友因沒考上台大醫學系決定重考，小馮曾喊話會在台大醫科等男方當她學弟，不過兩人在不久後分手，之前小馮也在東區被黑男捕獲，她也表示在醫學系競爭壓力大，現階段就是要把課業顧好，平常休閒則是畫畫。
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