【一劍浣春秋】網路限流？老闆包養？業界最頂尖的美少女是這樣離開的？

真的是大退潮！

這個禮拜我們一下子收到三支引退作品，「AV救世主」高橋聖子、「永遠的美少女」初川南以及曾經待過偶像團體的永瀨唯都發表了告別，接下來還有「天山童姥」蕾可能要發表AV生涯16年最後的作品，看AV這麼多年，從來沒有同時看過那麼多有名的女優擠在同一時間引退⋯⋯

楓花戀引退太突然，網路議論紛紛。 圖/翻攝自graphis

但引發最多討論應該還是她，楓花戀，因為她和其他預告引退的女優不同，年初，她突然停止更新社群，接著被人發現她不是沒上線而是在停止發文的同時偷偷刪掉過去的發文，然後她一口氣清空社群並且貼出引退聲明，揮揮手不帶走一片雲彩。

一個社群強者用這樣的方式把自己的暗黑生涯畫下休止符實在令人傻眼，再加上引退聲明寫得太四平八穩，讓人覺得是經紀公司代發的，所以楓花戀到底是為什麼退的讓很多影迷十分在意。儘管經紀公司一句話都沒說，但在網路上有兩個說法逐漸成形，一個是社群限流導致她想不開，另一個則是她被有錢的大老闆包養〜

美少女初川南的引退讓人感傷。 圖/翻攝自dmm

是這樣嗎？「社群限流」的確對很多女優來說是惡夢，因為片商除了看女優作品的買氣也很在意她們的人氣，如何證明她們的人氣呢？就是社群追蹤的人數和活動到場支持的影迷，在活動現在沒以前辦得多的情況，社群顯得愈來愈重要。

一般來說AV女優只要能做到40萬以上的追蹤就是業界的S級妖怪，而楓花戀正是其中之一，靠著一張張不輸藝人的寫真美照讓她人氣扶搖直上，不過早在社群出狀況前她就發文抱怨流量被限制，非常痛心！

永瀨唯是用這支作品和大家說再見的。 圖/翻攝自dmm

對照著最近有超過50位女優疑似遭到惡性檢舉導致twitter帳號被封而崩潰，你就知道社群對AV女優有多重要。

不過從以前到現在，社群出問題的女優不少，楓花戀是第一個被認為因為社群問題而引退的女優——為什麼呢？的確，社群非常重要，但問題是女優不是網紅，有在追蹤他們的朋友就知道除了紀錄日常生活的流水帳外，就是轉推發片情報，所以她們不是像YouTuber一樣帳號被封就沒了生財工具，拍片的片酬才是她們主要的收入⋯⋯

楓花戀引退太突然，網路議論紛紛。 圖/翻攝自graphis

身為業者最頂尖的女優，楓花戀的片酬肯定不低，你說因為社群被封就放棄眼前的金山銀山實在不合常理；至於另一個很多人言之鑿鑿的「被大老闆包養」乍看比較靠譜，畢竟AV女優長得漂漂亮亮，在片中的演出也會讓人覺得她們超能幹，有錢沒處花的大老闆包養她們一定會性福美滿對吧？

但問題是，真的有那麼多大老闆想包養AV女優？

AV救世主高橋聖子的離開讓人驚訝。 圖/翻攝自dmm

想搞是一定的，不然不會有那麼多人在搞這方面的仲介，但搞一次和包養不大一樣。一來AV女優太多，大老闆們恐怕認識有限，以台灣來講大多數的廠商叫得出名字的還是三上悠亞波多野結衣加蒼井空，楓花戀是不是遇到認識她喜歡她想要一直弄她的大老闆很難說。

另一個就是業界這些頂級女優的收入都很高，要包養她們的代價遠比想像高多了，對啦，也許大老闆們有錢不怕花，但如果精打細算、如果考慮到出去會不會被粉絲認出來，找AV女優包養的肯定都企業界金字塔的頂端，不然吉澤明步也不用拋頭露面做YouTuber了，專心找人包養不就好了⋯⋯

以上，是針對AV女優的社群和被包養的想法。