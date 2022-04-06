打龜號賽車手「辣模女兒」曝光 見爸電爆傑尼龜高喊：太牛了

打龜成功！台灣賽車教父「廖老大」今（6）日在台中港風車大道進行加速實測，以8.72秒成績擊敗中國網紅「傑尼龜」，獲得現場民眾的熱烈掌聲，其中「打龜號」的資深賽車手郭國信被網友大讚「最帥的男人」，他的女兒郭郭也到現場加油，大讚爸爸「太牛了！」

中國網紅「傑尼龜」曾嗆台灣沒有快車，引發台灣賽車教父廖老大的不滿，廖老大自費500萬改裝車「打龜號」，扛住不能輸的壓力，要和傑尼龜一決高下。歷經各種場地困難，今日於風車大道比賽，飆出最快速的8.72秒，打破傑尼龜8.93秒成績，現場響起熱烈歡呼聲。

比賽結束後，負責「打龜號」賽車手的郭國信的臉書也湧入大批網友大讚，「南霸天你帥慘了」、「台灣最速男！」、「超厲害」，而郭國信受訪則謙虛地說，道路跑到後面比較顛簸、危險，還是克服，最後一趟馬力大，但還是無法打破亞洲紀錄，他希望再一個月加強，打破亞洲紀錄。

郭國信的辣模女兒「郭郭」也有到現場幫爸爸加油打氣，在IG限時動態寫道「8.72秒破紀錄，Congratulations to D2 team太牛了！！！台灣之光」，為爸爸的成績感到驕傲。

據了解，「郭郭」今年24歲，有著亮麗外型與窈窕身材，吸引許多粉絲關注，平常經營網拍與直播，也時常在IG上分享個人生活點滴，當郭郭的IG照曝光後，許多網友也紛紛搶著喊郭國信是「國民岳父」。