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【一劍浣春秋】一堆新秀有黑歷史⋯有碼片商輸給FC2無碼賣家？

聯合新聞網 / 一劍浣春秋
被發現出道前就拍了無碼的望實怜。 圖／翻攝自twitter@nozomirei1
被發現出道前就拍了無碼的望實怜。 圖／翻攝自twitter@nozomirei1

片商FALENO的望實怜，還有Moodyz的宮下玲奈，您知道這兩位女優有什麼共通點嗎？

首先，她們都是業界頂級片商發掘來的超級新秀，都被看好有長期發展的潛力；再來，雖然獲得有碼片商的高度評價，但她們的出道作還沒上市前就被發現有不能說的黑歷史－－在和事務所簽約前，她們就已經和影音網站FC2的無碼賣家合作，都有不只一支「我下面給你看」的無碼片〜

宮下玲奈也有不能說的黑歷史。 圖／翻攝自twitter@rena_miyashita
宮下玲奈也有不能說的黑歷史。 圖／翻攝自twitter@rena_miyashita

你說片商會不會在意？肯定會的，明明花了大錢簽下專屬合約獨占女優的發片權，想要在AV界這個競爭激烈的人肉市場殺出一條血路，結果片子預告才上就發現原來簽下的是二手貨，是你會開心嗎？之前在片商S1出道的櫻羽和佳就因為相同的原因加上發生合約糾紛所以直接被棄用了好一陣子，所以望實怜和宮下玲奈皮最好繃緊一點，俗話說得好，贏球治百病，片子賣得好、片商發大財、那女優之前做了什麼可以親戚不計較，但萬一銷售不理想，影迷們討論的都是她們之前拍的無碼片，那片商的臉色肯定不好看⋯⋯

不過話說回來，你有沒有覺得奇怪，為什麼現在有碼片商常常用到之前在FC2賣無碼片的女優？是有碼片商的選秀管道已經落後那些無碼賣家、還是那些無碼賣家有什麼秘訣？

被發現拍無碼引發軒然大波的櫻羽和佳。 圖／翻攝自graphis
被發現拍無碼引發軒然大波的櫻羽和佳。 圖／翻攝自graphis

我們先來複習一下那些無碼賣家是怎麼找人的：根據之前號稱賣片賺了一億日幣、白天是公務員晚上拍無碼的賣家落網後的供詞所說，他是先去風俗店、也就是日本的八大產業找最貴的女孩，在一番溫存後進行道德勸說，要對方配合拍攝無碼作品供販售－－這其實並沒有想像中困難，只要有付費，大部分的日本應召妹並不介意嫖客把雙方性交易的過程錄下來，而且現在大家也都知道很多人會把影片放到FC2去賣，所以有些女孩會用「讓你去賣片」為由提高交易的炮金，完全不介意自己成為A片的女主角〜

那她們又為什麼會成為AV女優呢？很簡單，正所謂一回生二回熟，和無碼賣家合作後大概就知道拍A片是怎麼回事，如果有人捧著更多錢邀請你拍片很難不心動對吧？

風俗女是大家鎖定的對象。 圖／翻攝自twitter@krkrhkr__r
風俗女是大家鎖定的對象。 圖／翻攝自twitter@krkrhkr__r

那有碼片商呢？即將在AV界出道、花名為「麗」的應召妹是這麼說的，她之所以會成為AV女優是因為事務所高層前來「試車」，雙方一陣翻雲覆雨後彼此留下了良好的印象，接著對方就連絡說要不要成為AV女優？在去了陪酒女全都是女優的酒店「Red Dragon」和前輩聊過後覺得拍AV真的是個很有「錢」途又安全的選擇，在收到片商不錯的報價後她就點頭了。

所以你明白了吧？為什麼很多AV女優一出道就被抓到曾在影音網站FC2拍過無碼片？因為無碼賣家和有碼片商是在同一個池子裡捕撈新鮮鮑魚，東京有名的酒店就那麼幾家，有名的酒女也就那麼幾個，為什麼有碼片商找來的女優拍過無碼、或是有碼片商拍過女優退役後跑去拍無碼就是這麼回事，一來是大家交友圈都差不多，二來是AV界直到現在還以應召女為大宗，所以明明不是同一個產業卻好像女優大家混著用，而且看來短期內狀況不會有所改變〜

被發現出道前就拍了無碼的望實怜。 圖／翻攝自twitter@nozomirei1
被發現出道前就拍了無碼的望實怜。 圖／翻攝自twitter@nozomirei1

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