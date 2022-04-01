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「叔叔們的Pan Piano」掀轟動 火辣身材網友直呼：我可以！
台灣YouTuber「Pan Piano」時常扮演各種動漫角色彈奏鋼琴，僅管從未露臉，卻因火辣身材，在網路上早已先起轟動。近日，PTT網友發文貼出照片，發現一位號稱「叔叔們的Pan Piano」，掀起熱議。
網友發文表示，最近滑臉書發現一位長輩的按讚，點進去才發現叔叔們也有他們的「Pan Piano」。這位美女鋼琴網紅本名「許惠婷」，同時有在經營臉書、IG、YouTube，不僅常發佈演奏鋼琴影片，也常在社群直播和粉絲互動。曼妙身材及姣好面容堪稱才貌雙全，吸引一票忠實粉絲。
許多人留言讚嘆，「不用長輩啊，年輕人也很有興趣」、「熟女姐姐我可以！我有追蹤」、「很不錯給推」、「這放在10年前會爆」、「這在長輩界應該吃很開啦，長輩界的仙女」、「如果在早個十年可以紅，明明過瘦還能有巨乳，基因優良可惜可惜」。
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