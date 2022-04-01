快訊

評／奧斯卡一巴掌：西方講法東方講情？

航空燃油均價達門檻 國內線機票4月30日起調漲 新價格看這

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「叔叔們的Pan Piano」掀轟動 火辣身材網友直呼：我可以！

聯合新聞網 / 綜合報導
PTT網友貼出號稱「叔叔們的Pan Piano」照片，掀起熱議。圖擷自PTT
PTT網友貼出號稱「叔叔們的Pan Piano」照片，掀起熱議。圖擷自PTT

台灣YouTuber「Pan Piano」時常扮演各種動漫角色彈奏鋼琴，僅管從未露臉，卻因火辣身材，在網路上早已先起轟動。近日，PTT網友發文貼出照片，發現一位號稱「叔叔們的Pan Piano」，掀起熱議。

網友發文表示，最近滑臉書發現一位長輩的按讚，點進去才發現叔叔們也有他們的「Pan Piano」。這位美女鋼琴網紅本名「許惠婷」，同時有在經營臉書、IG、YouTube，不僅常發佈演奏鋼琴影片，也常在社群直播和粉絲互動。曼妙身材及姣好面容堪稱才貌雙全，吸引一票忠實粉絲。

許多人留言讚嘆，「不用長輩啊，年輕人也很有興趣」、「熟女姐姐我可以！我有追蹤」、「很不錯給推」、「這放在10年前會爆」、「這在長輩界應該吃很開啦，長輩界的仙女」、「如果在早個十年可以紅，明明過瘦還能有巨乳，基因優良可惜可惜」。

延伸閱讀

高收入YouTuber排行「冠軍月收狂賺466萬」 網友：前幾名沒聽過

爆乳鋼琴家「最少布料」挑戰YouTube極限 網驚：行走的換裝娃娃

鋼琴女神cos《進擊的巨人》遭批太清涼 網曝流量密碼：穿越少賺越多

就是香香der！20大網友熱議「胸湧系正妹」YouTuber來了

相關新聞

「叔叔們的Pan Piano」掀轟動 火辣身材網友直呼：我可以！

台灣YouTuber「Pan Piano」時常扮演各種動漫角色彈奏鋼琴，僅管從未露臉，卻因火辣身材，在網路上早已先起轟動。近日，PTT網友發文貼出照片，發現一位號稱「叔叔們的Pan Piano」，掀起熱議。

【一劍浣春秋】台灣男優被逐出業界！日本男優就不會騷擾女優？

那天有個台灣導演打電話給我，說之前合作的男優被逐出這一行了。

【一劍浣春秋】為什麼只和無碼賣家合作？讓她們告訴你！

在乙白沙也加和影音網站FC2的賣家合作拍無碼後，愈來愈多人在問：「日本的有碼片商是不是快完蛋了？」

養眼照片多圖連發 菲律賓模特兒正職是修車工人跌破眾人眼鏡

汽車維修業一直是男性主導的行業，偶爾出現女性的影子當然會引來其他人的注視。26歲的文妮絲（Tantin Legaspi Meneses）來自菲律賓，兼職是模特兒，不過令人意想不到的是，她標緻的樣子及美妙線條的身材背後，正職竟然是修車工人，甚至已經擁有自己的汽車維修保養廠。

正妹瘋重訓練出超殺肌肉背影 一PO婚紗照網友全笑翻

披上婚紗，和愛人一起步入殿堂，可說是許多人的浪漫夢想。不過最近有位日本網友，分享了一張自己的婚紗照片，結果因為自己的一個動作，反而讓場面從溫馨變成爆笑，引起許多網友的回應。

【一劍浣春秋】想拍片必知！日本影迷最喜歡的五支片子是？

如果你是AV片商，你想拍什麼片子？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。