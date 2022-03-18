【一劍浣春秋】為什麼只和無碼賣家合作？讓她們告訴你！

在乙白沙也加和影音網站FC2的賣家合作拍無碼後，愈來愈多人在問：「日本的有碼片商是不是快完蛋了？」

這倒是不用擔心，儘管有碼片商都在唉沒人要買片，雖然FC2那些賣家是好幾千萬甚至上億日幣在賺，不過兩者沒得比，影音網站的賣家大多是個體戶，和企業化的AV片商差距還是很大的。

如何證明？其實從兩者付給女優的片酬差距就能明白，以最頂尖的片商S1為例，在那兒出道發片的女優保底能拿100萬日幣（約台幣25萬），但到了FC2，之前的被抓的無碼賣家是說他以每支作品8-10萬日幣的價碼和女優合作－－這也讓人好奇了，既然兩者給薪的差距那麼大，有碼片商又強烈要求男女優每個月都要驗血篩檢性病，而且不想拍的片子、不想合作的對象都可以拒絕超有保障的，為什麼還有那麼多人要和那些無碼賣家合作，甚至像乙白還冒著懷孕染病的風險開放中出？

引退後去當風塵女子的女優特別容易和FC2賣家合作。 圖／翻攝自g-area

這，自然有原因囉要！

首先就是和這些賣家合作的很多是特種營業女子，但請大家不要誤會，日本的風塵女子不是比較大膽可以隨便又拍片又中出，而是她們大多秉持著「使用者付費」的概念，你想要什麼都可以談，沒有錢不能解決的事。而在這些無碼賣家興起後，這些女孩也知道這是門好生意，不只不會反對嫖客把雙方恩愛的過程拍下來，甚至還會主動提議「你可以把片子拿去賣」，當然，前提是性交易要多加點錢〜

而除了這些風塵女子，日本網路上也出現了「同人AV女優」，這和一般我們熟悉的AV女優不同，加了同人兩字的她們目標不是AV片商，而是歡迎無碼賣家合作－－為什麼這些人不去片商拍AV呢？有些人會告訴你不是她們不想而是不能，因為AV界也是有門檻的，可能因為外型沒那麼好，可能有些不能告人的原因讓她們沒辦法加入，就只好退而求其次找這些無碼賣家，反正口罩戴上去影迷就會自動把她們美化⋯⋯

很多AV女優在出道就拍過FC2的無碼影片，白桃花就很爽快承認。 圖／翻攝自dmm

還有還有，有些女優是因為住得遠，為了拍AV特別跑到東京不划算（不是每間事務所都願意補貼車資），所以用比較便宜的價格招攬無碼賣家合作，只要你願意到外縣市拍片那酬勞好談。另外，有些女孩之所以成為同人AV女優是因為不想被AV界的遊戲規則綁住，因為AV界拍片前要簽約還要用護照或駕照辨識是否未成年，真實身分一定會曝光，所以沒有那麼嚴格把關的無碼賣家成了好選擇（當然也因此有賣家踩到未成年的大地雷)。

還有，AV事務所大概會抽走約一半的片酬，有些女優覺得自己努力的成果被剽竊了，再加上事務所的薪酬大多是一月一結，很多女優並不信任他們會老老實實地把每一筆錢都匯到自己的帳戶，所以馬上拍馬上給錢，不會有人抽水、而且想拍就拍不會有經紀公司要求拍片的無碼賣家反而成了部分女優的最愛！

頂級新秀望實怜也被抓到和賣家合作拍無碼片。 圖／翻攝自faleno

所以與其說大家受不了有碼片商的毛玻璃，不如說風俗界的計費模式和AV界企業化經營的體制成了這些無碼賣家成長的溫床，再加上有些女孩只能靠這個賺錢，除非日本政府要鐵了心地打擊那些賣家，不然只會有愈來愈多人投入這一行……