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鋼琴女神cos《進擊的巨人》遭批太清涼 網曝流量密碼：穿越少賺越多

聯合新聞網 / 綜合報導
有女網友認為「Pan Piano」沒有尊重角色原形，穿著太裸露。圖擷自Dcard
有女網友認為「Pan Piano」沒有尊重角色原形，穿著太裸露。圖擷自Dcard

YouTube鋼琴女神「小P」經營頻道「Pan Piano」，以穿著火辣服裝彈奏鋼琴著稱，目前已累積310萬訂閱，粉絲數量穩定成長，但小P近期上傳的一支影片，卻因穿著過於清涼，被網友控訴褻瀆動漫「進擊的巨人」角色「米卡莎」，在DcardPTT引起爭議，不過有網友認為小P根本不在乎，因為布料少就是她的流量密碼。

此次爭議在於小P演奏「進擊的巨人」多首名曲時cos主角「米卡莎」，但網友認為她穿著過於清涼，且只有紅色圍巾和靴子與米卡莎相似，與動漫中的形象不符，認為是在褻瀆動漫原型角色，讓許多粉絲無法接受。

不過有網友認為小P並不在乎，並貼出第三方行銷平台統計，顯示「Pan Piano」單月的廣告收入就超過68萬元，單片影片的預估合作收入也超過20萬，更有網友觀察到，小P頻道的「服裝布料多寡和點閱數成反比」，穿著越清涼、觀看次數就越高，能帶來更多收益，讓眾人直呼：「尺度越來越大，應該是發現露越多錢賺的快」、「什麼都是假，只有錢是真的」。

網友指出小P的流量密碼在於服裝布料的多寡。圖擷自PTT
網友指出小P的流量密碼在於服裝布料的多寡。圖擷自PTT

部分網友認為穿著清涼是小P的財富密碼，這樣經營頻道並無不妥，「 你一個月可以賺這麼多，你也會穿的」、「事實就是男人愛看啊，怪她也不對」、「多拍點刺激的才會有人想開會員、看限定影片」、「誰在乎cos圈」、「大家就愛看這個啊，不然勒」、「宅男錢很好騙，你不知道？」、「這社會就是錢在說話」。

Dcard PTT

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