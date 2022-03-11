【一劍浣春秋】想拍片必知！日本影迷最喜歡的五支片子是？

如果你是AV片商，你想拍什麼片子？

可能有些人想拍重口味的作品，因為很多片商就是這麼刺激銷售的，但讓女優解禁真的有用嗎？透過影迷按讚數量的排行，我們來看受歡迎的作品類型。

資料來源是日本最大的賣片網站「Fanza」，在過去，所有片商的作品都可以在上面買到，就算近來因為拆帳或是審查問題與SOD和Prestige分道揚鑣，他們還是業界規模最大的購買網站（而且最近SOD已經歸隊了）。那是哪一支作品在上次被按讚的次數最多呢？答案您可能想不到，是「ホイホイぱんち 1 個人撮影・巨乳・大学生・マッチアプリ・ハメ撮り・素人・SNS・裏アカ・顔射」，總共有98,000個讚〜

第一名的作品是素人片。 圖／翻攝自dmm

我的三上悠亞呢？我的高橋聖子呢？神乳安齋拉拉和傳說女優河北彩花呢？

是的，沒錯，第一名是一支素人片，而且不只第一名，第四名也是請女優穿上學生服的素人企劃，作品裡面演什麼呢？以第一名為例，這是一支四位女優一人一段組合而成的合輯作品，演出的分別是「柊留衣」、「大浦真奈美」、「美園和花」以及摘掉眼鏡的「佐知子」，雖然四人都小有名氣但也不是那種天后級的女優，所以會讓這麼多人按讚一定是片子拍得很棒很誘人對吧？

按讚數前五名的作品沒有三上悠亞。 圖／翻攝自twitter@yua_mikami

那，這片拍了什麼？

其實就是很正常的約炮片，四位女優和男優見面後逛個超商然後就開房間打炮，你說這四位女優特別能幹嗎？好像也還好，不過這支作品勝在「真實」，一來女優被賦予了最適合她們的角色，演大學生的就像大學生不會風塵味，演上班族的就很像是在電車上和你擠來擠去的素人美女，而演當人家情婦的更厲害，很騷，一副欲求不滿的樣子……

然後透過約會、逛超商的過程也給大家了解這些角色的機會，重點是，這支作品一直用你是旁觀者的視角跑劇情，讓你彷彿有全觀盯著這對狗男女胡搞瞎搞的感覺，這才是這支作品成功的原因。

第二名的作品是楪可憐的風俗片。 圖／翻攝自dmm

那其他的作品呢？第二支作品是楪可憐演出的泰國泡片「発射無制限！プレイの途中で何度発射してもOKいつでも出し放題ソープ」，有接近70,000個讚，這支作品大概可以分兩方面觀察，一方面來自沖繩的楪可憐是去年（2021）評價最高的新人，雖然個子小又人工，但她的騎乘位實在太危險，心臟不好的男人一旦被她騎上去會立刻成為馬上風的高危險族群。

再來，風俗片、也就是讓女優扮演風塵女子的作品向是業界的萬勝不敗款，因為那既可以滿足那些不敢去嫖的影迷，又可以讓大家清楚地看到女優的「專業」所在，楪可憐在這支作品戰鬥力十足，氣墊床就是她的領域，凡是闖入她領域的男優就必須清槍蹲下，一顆子彈都不准留！

第三名是洋將Melody Marks。 圖／翻攝自dmm

而第三名的作品則是外籍洋將Melody Marks在日本的出道作，雖然美國出身的她到了日本變成「北歐的妖精」很奇怪，但她完全符合日本影迷對洋妞的想像－－金髮碧眼，大奶翹臀還是個是粉紅鮑，再加上刻意收斂在洋片裡動不動就翻白眼的激情作風，改為小鳥依人還會叫不要、叫已哭，讓日本人的小兄弟士氣大振，從出片就是屠殺排行榜。

第五名是漫畫改編的作品。 圖／翻攝自dmm

而第五名的作品則是由漫畫改編的巨乳理髮師－－是的，沒錯，AV片商也像漫威一樣喜歡把漫畫改編為真人版，這支作品特別請來吉根柚莉愛演出那個剪髮買一送一、理大頭玩小頭的抖M理髮師，還原度百分百，讓大家的大拇指和小弟弟都翹起來說讚！

以上就是按讚數最多的5支作品，你喜歡嗎？如果將來有機會當導演的話要記得大家的口味喔，不要亂幹一通〜