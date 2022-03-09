爆乳鋼琴女神Cos《進擊的巨人》惹議 粉絲怒批服裝「太清涼」褻瀆角色

台灣女YouTuber「Pan Piano」擁有309萬訂閱，她在影片中多穿著性感cosplay服裝，並以流暢琴藝演奏多首動漫名曲，在全球快速竄紅。日前她的新影片演奏人氣動漫「進擊的巨人」中多首名曲，卻因服裝過於簡單、清涼，被網友認為不尊重角色「米卡莎」原形。

一名女網友在「Dcard」以「可以不要消費米卡莎嗎」為題發文，表示自己原是「Pan Piano」的路人粉，「知道她本來就是以穿少紅起來的，平常也都笑笑的看各種cosplay，畢竟身材好、賞心悅目」，但「Pan Piano」在新影片中演奏「進擊的巨人」名曲，卻穿著清涼比基尼cos女主角「米卡莎」，不僅和原角色服裝相差甚遠、尺度也比較大，讓原PO看了非常不滿，「米卡莎在我心中已經很可憐了，是不能這樣隨便褻瀆的角色，什麼時候穿成這樣拿刀啊」、「像真人版deepfake的感覺，不准污辱我大米卡莎」。

米卡莎・阿卡曼是《進擊的巨人》的角色之一，以一條紅圍巾為其特色。圖擷自 FANDOM

許多「進擊的巨人」忠實粉絲也認為米卡莎的故事悲傷，用清涼服裝詮釋很不尊重，「認真的cos文化是不能接受這種明顯跟角色差太多的風格吧…不知道有沒有cos圈的出來噴」、「我個人認為米卡莎會直接讓她脖子後面少一塊」、「琴技超普，聽完就發現純粹是用身體搏關注而已」、「立馬按了個倒讚」、「其他有點情趣或輕鬆就算了，巨人後期悲成這樣還配這種造型，整個很不尊重」。

不過也有網友認為「Pan Piano」並沒有自稱專業cosplayer，「裝扮成四不像的樣子、博關注是她家的事情，畢竟世界上喜歡『裝扮』的人很多，沒可能看到一個這樣的人就來檢討一次」、「就是價值認同以及身分認同造成的歧異而已，很難有一個界定的方式」、「個人認為劇情跟cos成怎樣並沒有太大的關係，當人心中對角色的期望不相符時，會有被『冒犯』的感覺」。