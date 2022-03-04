短裙女僕重機跑山露「一線美尻」 本尊被神出：想玩不想紅

近日網路瘋傳一組重機跑山照，後座穿著清涼的女僕辣妹短裙被風吹起，露出只有「一條線」的清涼風光，十分吸睛，隨後有人神出該名辣妹本尊其實是SWAG女優，她也大方發文承認「感謝大家懂我」。

山區彎道常有攝影師聚集拍攝車輛跑山距焦照，並分享在社群上，但近日有一組養眼照瘋傳，只見一名女僕辣妹坐在重機後座，裙襬隨風飛揚，大方露出圓潤美尻，被後方攝影師全程補捉，而僅有「一條線」的小褲褲更成眾人目光焦點。

隨後有網友神出，女僕辣妹的真實身分是成人影音直播平台SWAG的女優A meii，台越混血的她自述中文不是很好，看到這組照片後，先表示「為何看起來椅子有點小」，隨後解釋「這個是我個人興趣」。

A meii說，通常她會在平日或下雨天「穿辣上山」，且精良低調，這次會被拍到是因為玩得太開心，強調心裡只想玩，不是想紅，「懂我，我很感謝」。