短裙女僕重機跑山露「一線美尻」 本尊被神出：想玩不想紅
近日網路瘋傳一組重機跑山照，後座穿著清涼的女僕辣妹短裙被風吹起，露出只有「一條線」的清涼風光，十分吸睛，隨後有人神出該名辣妹本尊其實是SWAG女優，她也大方發文承認「感謝大家懂我」。
山區彎道常有攝影師聚集拍攝車輛跑山距焦照，並分享在社群上，但近日有一組養眼照瘋傳，只見一名女僕辣妹坐在重機後座，裙襬隨風飛揚，大方露出圓潤美尻，被後方攝影師全程補捉，而僅有「一條線」的小褲褲更成眾人目光焦點。
隨後有網友神出，女僕辣妹的真實身分是成人影音直播平台SWAG的女優A meii，台越混血的她自述中文不是很好，看到這組照片後，先表示「為何看起來椅子有點小」，隨後解釋「這個是我個人興趣」。
A meii說，通常她會在平日或下雨天「穿辣上山」，且精良低調，這次會被拍到是因為玩得太開心，強調心裡只想玩，不是想紅，「懂我，我很感謝」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言