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長腿美女網紅穿小可愛 打掃房間影片賺千萬點擊

香港01 / 撰文：卓柏安
菲律賓網紅Aj Raval現年21歲，樣子標緻又有氣質，擁有瓜子臉之餘亦有高挺的鼻子。（IG「ajravsss」圖片）
菲律賓網紅Aj Raval現年21歲，樣子標緻又有氣質，擁有瓜子臉之餘亦有高挺的鼻子。（IG「ajravsss」圖片）

菲律賓美女網紅Aj Raval（IG「ajravsss」）最近被台灣網友發掘出來並分享到討論區上，成為網友們討論的焦點之一。

Aj Raval在IG上表示自己21歲，樣子標緻又有氣質，擁有瓜子臉之餘亦有高挺的鼻子，身材方面擁有修長的美腿，被大讚有仙氣。

有網友發現，Aj Raval的IG雖然只有27個帖文，但已經有超過103萬名粉絲，而YouTube頻道就更加誇張，因為只有16條短片就累積到122萬個訂閱，其中1條9個月前的打掃房間片段更有近1000萬次瀏覽，其魅力極度驚人！

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文章授權轉載自《香港01》

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