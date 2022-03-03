連身裙性感女樣貌超清純 相片瘋傳真身原來是網紅模特兒

越南就是一種難以形容的美！越南網紅「Lê Thị Thùy Trang」（IG「_thuytrang141」）的照片最近在討論區上流傳，深色連身裙打扮性感，但一頭長髮配上清純樣貌，很快就引來網友的心心眼，大讚她十分漂亮。

「Lê Thị Thùy Trang」是越南模特兒兼KOL，在IG上有超過10萬名粉絲，由於樣子笑起來甜蜜度爆表，而且不時都在IG上發放福利照，性感中帶有清純感覺，令許多網友都視她為理想女友！

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文章授權轉載自《香港01》