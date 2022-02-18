【一劍浣春秋】鐵粉最愛看女優哪類作品？童顏女優義勇發言結果是…

我經常收到粉絲私訊，他們最常問的就是「那個誰誰誰會不會拍無碼」，而隨著近年來女優新陳代謝愈來愈快，許多人在生涯的前幾支作品就解禁現在有許多人會問「那女優會不會爆菊肛交」、「會不會和黑人來一發」或者「有沒有蕾絲邊的作品」⋯⋯

看來影迷都是貪心的，看到喜歡的女優除了希望她長長久久地拍，還希望她㥃愈玩愈大力，能做的事情盡量做，最好還把尿尿的地方給你看－－這也沒辦法，畢竟看片的都是視覺動物，愈刺激的演出自然愈有效果，就像咱們的電視新聞一樣，頭條新聞不是殺人放火就是監視器車禍，就算很多人在罵又怎麼樣？套句長官的話說，有畫面啊！

AV界最吸睛的就是解禁作。 圖／翻攝自ideapocket

但，女優自己是怎麼想的？

來過台灣好幾次，個子嬌小臉蛋超可愛的深田結梨近來就在twitter聊到了對作品的看法，她先自嘲出道七年、什麼大風大浪都見過，該會的本領也都會了，但她很懷疑影迷到底想看什麼？難道只有重口味的作品才能刺激銷售？最後她和片商喊話，希望他們能考慮女優的心情和人生，製作影迷想看的作品。

見義勇為的深田結梨。 圖／翻攝自tokyo-247

意思就是片商你不要迷信重口味的作品啦，也要把女優的想法考慮進去，畢竟現在社群發達，像深田結梨這樣想到什麼就寫什麼的女優愈來愈多，我們都知道有些女優如三島奈津子被操到身體壞掉，從此看到棒狀物就怕，但問題是，影迷到底希望片商拍什麼樣的作品、需要好好考慮女優的心情嗎？

這就要看看深田結梨生涯最受歡迎的幾支作品了：雖然她呼籲片商要考慮女優的心情，不過從作品銷售排行、按讚數以及人氣排行來看這個小可愛最愛歡迎的作品不是別的，正是她穿著學生服被男優「三夾」全穴插入的重口味的作品⋯⋯

結果深田結梨最受歡迎的就是重口味的片子。 圖／翻攝自dmm

看來影迷就是喜歡這麼殘忍的演出，深田結梨是被打臉了嗎？

也許吧，所以深田結梨寫這些東西出來被很多人覺得她超有種，一來這一行女優這麼多，雖然深田童顏巨乳的好條件在業界非常頂尖，但這一行什麼都缺就是不缺新鮮的肉體，你寫那些東西很容易被貼上「難搞」的標籤，也許有些片商已經默默地把深田的名字自合作名單上刪去。

另外，也不用覺得影迷太嗜血或片商太殘酷，應該說AV女優就是販售新鮮感的行業，剛出道時沒人認識光是臉蛋和身材就可以叫影迷充飽血，但日子一久、片子一多當影迷覺得疲乏後你就必須為他們製造更新鮮的感覺，所以有些女優會去演出戲劇企劃，比方說在丈夫的面被侵犯、或是老公的上司趁著他出差時跑來侵犯我三天三夜，但最直接有效的方式還是解禁，以前不給中出的現在可以不用套了，被中出成自然的決定開放後門進出，那不用費心去設計一堆劇本要女優背一堆台詞，效果又強烈，也難怪片商喜歡〜

戲劇演出也是一種解禁。 圖／翻攝自twitter@attackers_av

再加上女優那麼多，大家都想要工作，片商根本有恃無恐，所以深田結梨雖然是為女優講話見義勇為，但為了收入最後大家還是會咬著牙忍下來－－所以結論就是，深田結梨語重心長，但很可能毫無作用，甚至有可能對她第七年的AV生涯產生負面影響⋯⋯