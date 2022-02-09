超辣網紅曝真實年齡「有9歲孫」 網友不敢置信：真的超美

歲月時常會在人們身體與臉上顯露痕跡，也常常成為讓人越來越沒有自信的原因之一，不過加拿大一名女網紅常分享她火辣的身材，她近期一則影片以53歲阿嬤為題，吸引兩百六十萬觀看次數，許多網友驚呼：不可能！她看起來超美！

lalie.quebec在TikTok分享她穿著一身黑馬甲與熱褲，魔鬼身材展露無遺，她在影片中擺出自信動作，很難相信她有一位31歲女兒與9歲孫子，已經是53歲的阿嬤了，她也表示只要有健康的習慣，女人可以在任何年紀都保持性感。

事實上，lalie.quebec常常遭不少網友謾罵「塑膠」、「想博關注而已」，但她都自信反擊，並不害怕告訴大眾自己的年齡。

網友紛紛留言「不可置信！」、「太狂啦！她真的超美，令人驚艷」、「超美女神」、「我最愛的抖音阿嬤」、「她看起來大概37歲而已」、「我猜30歲」、「這應該27歲吧？」、「超辣的」、「史上最辣阿嬤」、「我應該開始跟別人的阿嬤約會了」、「阿嬤？認真？」、「沒看過阿嬤長這樣的」、「我墜入愛河了」。