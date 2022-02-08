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韓國三上悠亞／21歲女團前成員轉做AV女優 自爆片酬價嚇呆網友

香港01 / 撰文：何蔓琪
蔡昇夏（채승하）。圖擷自IG
蔡昇夏（채승하）。圖擷自IG

女團最近再度成為熱話，韓國有SM娛樂集合多隊當家女團的人氣成員，組成7人的GOT the beat，香港代表也有COLLAR和早前誤傳會成軍的DOLLAR。不過一名21歲韓國女生成功以女團出道後，竟退出轉當AV女優，更因韓國版三上悠亞之名而身價翻倍！

韓國女團BABA前成員蔡昇夏（채승하）今年只有21歲，2018年以女團出道。活動1年後她希望轉當模特兒，不過在與公司代表開會的途中，被對方遊說成為AV女優。代表當時以三上悠亞作例子，指女團出身拍AV的話片酬會更高，最後蔡昇夏便決定入行發展。

2020年正式成為AV女優的蔡昇夏，短短5個月內便拍攝了40部作品，她亦以女團出身作賣點，不時飾演女團成員。她曾在節目爆料：「我的片酬與一架韓國製房車相若（編按：Hyundai最基本款房車售1,570萬韓圜，約為港幣10.2萬元，約新台幣36.9萬元），跟別人比確實是較高價，因為我有女團的頭銜。」

轉行引來大量網友的負面留言，諷刺蔡昇夏「當過女團又是模特兒還不滿足，要去當AV女優」，她表示：「我想看起來光鮮亮麗所以去當女團，想將漂亮的一面拍下所以當模特兒，現在想透過影片展現性感，所以去當AV女優。」

此外蔡昇夏亦有參演過色情電影，不過她去年表示對AV女優這行不再感興趣，決定離開，現時在FlexTV當直播主。

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文章授權轉載自《香港01》

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