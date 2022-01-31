爆乳鋼琴家小P又出事！自爆「營利功能被YouTube停止」

台灣百萬YouTuber爆乳鋼琴女教師「小P」的頻道Pan Piano擁有304萬的訂閱人次，去年底突然收到YouTube版權侵權警告，導致影片遭下架，不過後續由於YouTube協助處理，頻道也恢復正常。想不到近日再度發生狀況，小P表示「Pan Piano頻道的營利功能暫時被YouTube停止了」，讓網友傻眼哀號「又被停！」

小P於29日透過臉書粉專小p的音樂工房發布聲明指出，「各位觀眾大家好：我是小P，抱歉要跟各位報告，Pan Piano頻道的營利功能暫時被YouTube停止了，現在小P這邊正在聯絡YouTube確認狀況。有後續消息，會馬上通知大家」。

對此，網友紛紛哀號留言「拜託，這樣我以後要去哪看音樂」、「該不會被黃標吧」、「希望一切可以趕快恢復讓小P過個好年」、「該換平台了」、「又來了？真的是莫名其妙啊，YouTube快點修好你們的AI機器人啊」、「最近很多莫名被停盈利的UP主，可以去找創作者協會來協助了解狀況和申訴，處理速度會比較快」。

事實上這已非小P頻道首次出狀況，去年12月23日她就發文指出，因頻頻收到「侵權警告」，頻道目前已無法上傳新作品，最壞恐遭到停用處分，相關影片也陸續被下架，小P聯繫申訴的公司，卻遭對方威脅支付權利金，所幸最終YouTube協助處理，頻道才恢復正常。