【一劍浣春秋】專門給女性看的AV 劇情設計和你想的不一樣

你知道「女性向的AV」嗎？

顧名思義，就是拍給女性影迷看的AV，隨著風氣的改變，現在有愈來愈多可愛的女孩喜歡看AV－－只是和男性粉絲相比，她們的口味自然不一樣，以往大家多半覺得只要找帥哥美女一起合作然後把片子拍成偶像劇就行了，但幾年演化下來，女性向的AV已經有很大的不同，接下來介紹幾支作品給大家看看。

長瀨廣臣偷打手槍可是女性向AV的強片。 圖／翻攝自girls-ch

首先是「オトコノコのオナニー」系列，簡單翻譯就是「打手槍給你看」，沒錯，這支作品完全不用編女優演出的預算，片商就直接給你看男優自我安慰的模樣。拿長瀨廣臣的作品來說好了，他是先讓大家看看自己在SOD女子社員酒場舉辦活動的模樣，然後活動結束，他就被帶到一旁的小房間，在四下無人的環境褲子一脫，開始搓動自己的小底迪〜

男性影迷看了應該會很想吐吧？但也應該有人會覺得這作品未免也太好拍了，男優錢超好賺；但容我提醒大家，這企劃雖然看起來很好演，但問題是演出的男優人選－－講白一點，大家都很熟悉的男優都不適合演出這支作品，哪怕是YouTube做很好的清水健、金槍不倒的森林原人、讓很多女優看了就濕了的肌肉男黑田悠斗、又或是總在出差一晚打十發的上司武田大樹，通通都不適合演出這支作品，因為他們太老、太醜或太野獸，都不是女性向AV影迷會喜歡的對象⋯⋯

長瀨廣臣偷打手槍可是女性向AV的強片。 圖／翻攝自girls-ch

那怎麼樣的男優才是女性向AV要的？其實也不用像羅志祥或王力宏一樣帥，重點是「乾淨」。他們不需要一臉鬍渣很有男人味，也不用體格壯碩像健美比賽冠軍，拿幾個在女性向AV成名的男優來說好了，向理來的個子並不高，還不到170公分，不過他皮膚白皙臉蛋幼齒像個大男孩，參加活動的女粉甚至說看不到他鬍子的毛孔，就是個奶油小生；而長瀨廣臣也是，外型很像大學生的他自慰時就像個偷偷做壞事以為沒人知道的小朋友，而且他皮膚光滑既沒有手毛也沒有腳毛，雖然那是後天除毛的成果，但也不難明白女性向AV的影迷想要的是什麼樣的男優〜

向理來是女性向AV的強者。 圖／翻攝自twitter@rikumukai

而且重點是，只要男優選得好，似乎連女優也不用了，但如果無論如何一定要用女優呢？那這支「【完全版】街角素人男子もっと悶絶マッサージⅤ ～ウブ男子の隠れた性欲が爆発!?～」也非常有趣。片商是在按摩店架好隱藏式的攝影機，然後在街頭以免費體驗為由拉人到店裡，然後派出店裡最漂亮的妓師⋯⋯不對，是技師，專門按摩那些會讓血液往下半身流的穴道，觀察他們的反應。

按摩片也是女性向AV喜歡的題材。 圖／翻攝自girls-ch

你以為那些安排好的男優是小頭一充血大頭就翻臉？不，沒有喔，光看入店的三位男優人設分別是從鄉下到東京唸書的大學生、害羞的文科大學生以及剛入社會的熱血上班族，你就知道女性向AV要的不是無腦亂衝只想亂幹的荷爾蒙過剩者，相反地，片中的男優通通都是性經驗不足的模樣，按摩師一碰到他們敏感的地方就忍不住鬼吼鬼叫〜

所以對女性向的影迷來說，那些棒子很長技巧很好一上床就讓女人吱吱叫的男優不見得吸引人，欣賞那些童子雞被挑逗到極限、忍到不能再忍再爆發的羞澀靦腆才是女性向影迷的最愛，你也是這樣的小奶狗嗎？那說不定可以去看日本AV界討生活喔！