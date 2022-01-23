超可愛！鋼琴女神李元玲扮禰豆子 短短2日吸粉10萬人按讚

李元玲被人稱為大馬鋼琴女神，IG上常常派水著泳裝「福利圖」。李元玲早排可能知《鬼滅之刃遊郭篇》播出，竟首次在IG上貼扮演禰豆子的cosplay照，一身和服更咬住竹筒，造型跟足原作，短短2日就得到10萬like。

不過，有人就覺得李元玲Cos禰豆子穿得太保守，其實她除了琴技出色，亦練得一身健美身型，如果可跟足《遊郭篇》第6集，扮演谷爆肌肉身材的「鬼血術」成年版禰豆子，相信會更吸引！

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文章授權轉載自《香港01》