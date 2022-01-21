【一劍浣春秋】個資曝光還被罵爆 女優終於不忍了

不忍了！

經紀公司NAX在20號公開聲明，已經注意到網路上針對所屬女優個資曝光及毀謗中傷的狀況，目前正在蒐集資料，必要時將會採取法律行動！

會不會真的開吉還很難說，但這是經紀公司第一次發表類似的聲明，為什麼NAX要如此大動作地捍衛女優的權益？自然是因為他們有了影迷聚焦的目標ー那就是即將在「絕不造假」的片商SOD出道的新人「新海咲」，如果沒有意外她會是日本影迷最關注的2月新人，為什麼？因為去年就拍寫真向AV界投石問路的她一出道就被披露曾是日本游泳國家代表隊成員，不只曾在世界青少年錦標賽拿下兩面金牌，還是日本高中生的紀錄保持人！

一出道馬上個資曝光的前日本游泳隊成員新海。 圖／翻攝自sod

所以她被日本泳壇寄予厚望，期待能在東京奧運拿下獎牌，不過很可惜，上了大學的她陷入低潮，最後選擇退出，從此消失在大家的視野，在經過嚴格的訓練雕塑身材曲線後，再現身的她就成了暗黑界的新鮮肉體⋯⋯

講白點，過往的身分自然是這位新人的最大賣點，所以片商預告一上線大家就討論得亂七八糟，從她本名到游泳訓練時發生什麼事，以及加入AV界的原因是眾說紛紜八卦頻傳，以片商和經紀公司的觀點這樣的狀況未必不好，畢竟這一行最缺的就是話題，有話題就有流量，有流量就比較容易有銷量，大家最怕的就是女優沒人要理，像新海咲這樣的狀況其實很不錯，甚至有人預估她會是2022年買氣最旺的新人〜

曾經在國際賽大放異彩的她要同時發表自傳和拍AV。 圖／翻攝自dxbeppin-r

只是也許網路真的是傳得太過分了，也或者是要做給新海咲看，所以經紀公司才會發表這樣的聲明。不過話說回來，日本AV女優向來對鄉民們的幹譙和八卦忍無可忍，隨便舉幾個例子你就知道情況多嚴重：

首先是真白美生，不久前才引退的她可說是新海咲的前輩，都是在SOD出道的，當初被設定是國立大學英文高材生的她身材瘦削臉蛋清秀，看起來真的是第一名的好學生，只是離開SOD後沒多久她就宣布引退，讓大家嚇了一跳⋯⋯

被罵垮的真白美生。 圖／翻攝自sod

是不耐操嗎？也不是，她其實演出蠻認真的，但她被網路上幹譙的聲浪打垮了－－打從出道她的twitter和IG就每天收到謾罵的私訊，絕大多數嫌她太醜，真白美生愈是提醒自己不要在意反而就愈在意，最後被罵到受不到了的她也覺得自己是醜八怪，沒有辦法在AV界生存，所以就引退了。

櫻空桃因為本名曝光而暫時離開社群。 圖／翻攝自twitter@sakumomo1203

雖然有埋下伏筆說或許會回歸，但真白美生也表示那必須要存到一大筆錢，全身大整改頭換面後才有可能思考這問題，然後她就去賣鮑鮑了－－別懷疑，網路謾罵就是那麼恐怖，而個資流出更是屢見不鮮，日本的5CH（就像台灣PTT）也有大批鄉民在爆料女優的身分，像櫻空桃就被爆料在拍AV前曾經參加歌唱比賽，連本名也被流出。

當然，那本名並沒有錯，也因為爆料太過正確，讓櫻空桃遠離社群好一陣子，直到今年才調整好心情在IG及twitter再出發；而戶田真琴對此更是深惡痛絕，還特別發了長文說明網路謾罵文化之不可取，從此遠離社群，因此獲得普羅大眾轉發按讚⋯⋯

戶田真琴直接不玩社群。 圖／翻攝自twitter@toda_makoto

再加上用本名出道的麻生美由樹自殺事件，酸民真的是無所不在，而且以日本多起名人因為不堪網路霸凌而走上絕路可以想見社群傷害之大，雖然NAX這個動作可能只是宣誓作用，但以AV女優大多是社會邊緣人更加無法抵抗網路霸凌的狀況，這至少能讓女優們知道公司有在注意了〜