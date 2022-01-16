叫外送碰到怪人？ 正妹真面目曝光網超驚嚇：好想要遇到

近年外送平台興起，民眾只要動動手指，就有美食送上門。對此，近日就有一名女網友點了外送，沒想到竟遇到正妹Coser外送員，讓她驚呼「現在外送員都這麼浮誇的嗎？」引發網友熱烈討論。

該名網友在《Dcard》發文表示，真的受寵若驚，本來只是隨便點個外送，「外送員跟我說到了，結果一下去根本沒看到人，關門時突然看到一個怪怪的人走過來，驚嚇之餘趕快錄影，結果真的是外送員，好像是有活動...現在外送員都這麼浮誇的嗎？」

從原PO貼出的影片中，只見該名女子Cosplay打扮穿著紅色戰服，姣好面貌及火辣身材一覽無遺，讓原PO驚訝直問「這是我的外送嗎？」

貼文一出，網友紛紛回應，「好羨慕，我也好想要遇到」、「能遇到cos外送員也太爽」、「是驚嚇也是驚喜」、「所以我說那個ig呢？」、「好漂亮喔，我怎麼都遇到大叔」、「上次遇到一個外送員cos炎柱，那時還是大熱天，真的很佩服他」。