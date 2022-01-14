【一劍浣春秋】大家都在看⋯女優拍片會爽嗎？

常常有人在問，女優拍片的時候會不會爽？

有個例子可以供大家參考，之前到高雄參加成人博覽會的女優「香西咲」私底下說過，出道一年和超過20個男優合作，超過40次性交的她從來沒有高潮，一次都沒有。

說自己拍片時從未高潮的香西咲。 圖／翻攝自graphis

那時候還搞不清楚狀況的我忍不住問了：「你私底下是不是對性愛很排斥？」

香西咲搖搖頭，說自己是個很懂情趣的女人，在當AV女優前交了好幾個男朋友，她非常享受魚水之歡、總是想給對方小驚喜－－後來她在Blog爆料，說自己是被經紀公司的老闆欺騙，在非自願的情況下成了AV女優，每一次拍片對她都是凌遲，要開心是不可能的⋯⋯

當然，香西咲情況特殊，她說的不能代表所有AV女優，那其他人拍片會爽嗎？

相澤南說有三種妹子會成為女優。 圖／翻攝自dmm

首先要從拍攝AV的流程說起：從彩美旬果的流出片就知道，AV不只是用演的，而且還是分段拍攝，比方說這一段是專門拍攝口交戲，口交拍完導演就會喊卡大家休息，接下來拍正常位交合，男優抽插三千下後導演又會喊卡，大家休息十分鐘，等等再拍後背位的交合戲……

這樣做一段休息一段再做一段的方式真的就是「工作」，難怪男優在提槍上馬時總是要女優多多指教、也難怪有些男優一段拍完就怎麼搞都硬不起來必須要戴假屌上陣，就算再興奮碰到這樣的拍片方式火都滅了；那女優呢？記得相澤南曾說有三種人很容易成為AV女優，第一種是家庭破碎人際關係失調的社會邊緣人，第二種窮到快被鬼抓走的貧苦人家，第三種呢，沒錯，你猜對了，就是癖好異於常人的性愛中毒者〜

拍片時女優的心情是很緊繃的。 圖／翻攝自twitter@daikikato072

所以一定有女優會在眾人包圍的拍攝環境下感到興奮，也許是天生愛幹，也許很享受在大家面前做愛被看到的感覺，那不只是被抽插進出時一定會有的生理反應，還有興奮刺激的心情；但如果你有在關注AV監督的社群就會發現在攝影時男優身邊一定有個助導拿個杯子，男優會一面演出一面把手指往杯子裡面伸，很多人百思不得其解，男優要用一些匪夷所思的姿勢拍片已經很累了，手指在杯子裡面沾啊沾是在沾什麼鬼？

答案是「潤滑油」、就是大家在外面喝茶時最討厭妹子在下面抹的KY。

拍片時現場助導常會準備潤滑油。 圖／翻攝自twitter@daikikato072

為什麼要準備潤滑油呢？除了拍片時為了某些像是潮吹的表演要提升女優防禦力，讓下半身不會被男優的金手指搞得太痛外，重點還是因為很多女優也像男優一樣一段一段地拍身體根本就無法興奮，為了演出順利，男優只好一面拍攝一面在鏡頭拍不到的地方「補油」，讓拍攝不至於因為女優太不舒服而喊卡⋯⋯

所以女優拍片時會不會爽？答案是「因人而異」，畢竟每個人的性癖不同，我們不必把自己的想法框架在女優身上；但總歸而言，拍AV最重要的還是把戲演好，女優要考慮的事情很多，包括片子安排的是什麼情境、導演要求要怎麼演、要怎麼和男優搭配ー你說有根棒子放在你嘴裡或是在你下半身抽插進出身體一定會有感覺，但大部分的女優還是優先把戲拍好，這樣的她們心情是很緊繃的，要爽沒那麼容易〜