網美慶祝登雜誌封面「拿書羞遮2點」 昔日恩師一看嚇傻

馬來西亞網紅蕭佩兒向來作風大膽，不吝嗇和網友分享曼妙身材，近日她為慶祝自己登上《閣樓》雜誌（Penthouse）封面，上傳一張只用一本雜誌遮住上半身的照片。大膽作風令昔日恩師也傻眼，不敢相信求學時「安靜、踏實」的蕭佩兒，搖身一變成火辣模特兒。

曾被評為身材接近《航海王》的娜美，蕭佩兒（Siew Pui Yi）近年除了推出3本寫真集，還創立個人化妝品牌「Ms Pui Yi Cosmetics」，Instagram也累積超過1600萬名粉絲追蹤，可說是馬來西亞當紅的華人網美。近日她更成為首位登上《閣樓》雜誌封面的東南亞女模特兒，為慶祝這件喜事，蕭佩兒上傳一張半身全裸、僅用雜誌遮胸的照片到Instagram，興奮寫下「無法形容我有多開心，感覺一切就像在夢中」。

另外，根據「Hype Malaysia」報導，曾教導過蕭佩兒的老師表示，2014年時蕭佩兒正準備參加馬來西亞教育文憑（SPM）考試，她回憶當時蕭佩兒是一名「謙遜、安靜並且腳踏實地的學生」。

對於蕭佩兒從事模特兒工作，這名老師起初無法接受，然而當看到蕭佩兒在社群網站上多張照片後，這名老師才終於相信蕭佩兒是一名模特兒，但對於蕭佩兒的火辣作風，這名老師仍直呼「很震驚」。